مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يُعتبر كيليان مبابي وإيرلينج هالاند اثنين من أفضل لاعبي الكرة في العالم، مع وصول ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى ختام مشوارهما المهني، ولم يتقاعد ميسي ورونالدو بعد، حيث يسعيان للحصول على فرص مربحة في إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي، لكنهما لم يتنافسا في البطولة الأبرز «دوري أبطال أوروبا»، ويبقى السؤال، ميسي ورونالدو هما أفضل هدافين في تاريخ المسابقة، ولكن، هل يمكن لمبابي أو هالاند أن يحطم أرقامهما القياسية؟

يعد رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفاً، حيث سجل الدولي البرتغالي 106 أهداف في المسابقة مع ريال مدريد، و21 هدفاً مع مانشستر يونايتد، و14 هدفاً مع يوفنتوس، وحصد رونالدو لقب هداف البطولة في 7 مواسم، وسجل 0.79 هدف لكل 90 دقيقة في المسابقة طوال مسيرته.

ويحتل ميسي المركز الثاني برصيد 129 هدفاً، لكنه حقق متوسط أهداف أكثر لكل 90 دقيقة «0.86» من رونالدو، سجل ميسي 120 من أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وسجل في 18 موسماً متتالياً من موسم 2005-2006.

في حين أنه من غير المرجح أن يضيف رونالدو وميسي إلى حصيلة أهدافهما، لا يزال بإمكان روبرت ليفاندوفسكي أن يضيف إلى أهدافه الـ103، حيث يؤدي برشلونة بشكل جيد في مسابقة هذا الموسم، وسيكون لدى المهاجم البولندي طموحات في المضي قدماً، ليفاندوفسكي هو أيضاً هداف بايرن ميونيخ القياسي الأوروبي برصيد 69 هدفاً، واكتفى على كريم بنزيمة، الذي يحتل المركز الرابع في القائمة بـ90 هدفاً في مسيرته في المسابقة، بعد مغادرة كرة القدم الأوروبية إلى السعودية عام 2023.

ويعد راؤول جونزاليس، ثالث لاعب سابق لريال مدريد في المراكز الخمسة الأولى، حيث سجل الأسطورة الإسبانية 71 هدفاً في المسابقة، وكان أول لاعب على الإطلاق يصل إلى 50 هدفاً.

سجل مبابي (55 هدفاً) أكثر من هالاند (49 هدفاً) في دوري أبطال أوروبا، لكن معدل تسجيل مهاجم مانشستر سيتي أعلى بكثير، وكان مهاجم باريس سان جيرمان السابق أسرع لاعب يصل إلى 40 هدفاً في المسابقة (59 مباراة)، قبل أن يحطم هالاند رقمه القياسي بالوصول إلى هذا الإنجاز في 35 مباراة فقط.

ويملك هالاند أفضل سجل أهداف لكل 90 دقيقة في تاريخ البطولة، والذي يبلغ حالياً 1.14 هدف لكل 90 دقيقة، ومن المرجح أن يحطم اللاعب البالغ «24 عاماً» رقم رونالدو، إذا استمر في اللعب بالبطولة خلال العقد المقبل، وبالمقارنة، فإن سجل أهداف مبابي مثير للإعجاب، ولكنه أقل بشكل ملحوظ من سجل هالاند، حيث يبلغ حالياً 0.71 هدف لكل 90 دقيقة.

على هذا النحو، في حين أن مبابي، 26 عاماً، يمكنه اللعب في المسابقة على مدار السنوات العشر القادمة مع آمال كبيرة في الاقتراب من ميسي ورونالدو، فإن معدل تسجيل هالاند يعني أنه المرشح المفضل، ليصبح أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.