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الرياضة

عاجل.. الإمارات تتقدم رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031

عاجل.. الإمارات تتقدم رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031
20 فبراير 2025 21:23

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تقدم اتحاد كرة القدم رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031، ويأتي القرار بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم البطولة.
ومن المقرر أن يقوم اتحاد كرة القدم بإعداد ملف متكامل يتضمن كافة المتطلبات الخاصة باستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة الآسيوية، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً.
وسبق للإمارات أن استضافت البطولة مرتين الأولى عام 1996 والثانية عام 2019، وحققت نجاحاً كبيراً في تنظيم هاتين النسختين، ومن المعروف إن الإمارات نجحت في استضافة بطولات رياضية دولية متعددة في ألعاب مختلفة، منها كأس العالم للأندية ومونديال الشباب والناشئين، وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، وأبهرت العالم في تنظيمها للمسابقات القارية والدولية التي جرت في ملاعب الدولة وميادينها الرياضية.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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