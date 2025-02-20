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الرياضة

حمدان بن مبارك: كل بطولة تستضيفها الإمارات تكون باهرة واستثنائية

حمدان بن مبارك: كل بطولة تستضيفها الإمارات تكون باهرة واستثنائية
20 فبراير 2025 21:42

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، أن الإمارات قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية الكبرى بأحسن صورة لمتانة بنيتها التحتية ولتوافر كل أسباب النجاح، جاء ذلك بمناسبة تقدم اتحاد الكرة بطلب رسمي لاستضافة نهائيات آسيا 2031.
وقال معاليه إن الأسرة الرياضية الآسيوية والدولية تعرف جيداً القدرات الإماراتية البشرية، والمادية المتمثلة بالمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والاتصالات، فضلاً عن ازدهار الاقتصاد الإماراتي ووجود أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش في الدولة بأمن وسلام.
وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن الإمارات أثبتت خلال العقود الماضية قدراتها في مجال التنظيم، وحققت نجاحات لا مثيل لها في كل الأحداث التي استضافتها، مؤكداً أن الشعب الإماراتي والمقيمين في الدولة حريصون على الإسهام في كل حدث رياضي يقام في دار زايد، وهذا يُغني الفعاليات الرياضية بثقافات الشعوب المتنوعة.
وقال معاليه: «إن كل بطولة رياضية تستضيّفها الإمارات ستكون نسخة استثنائية، يحظى المشاركون فيها بأجواء رائعة، حيث تبقى خالدة في الذاكرة، لذلك نحن على ثقة بأننا قادرون على جعل نسخة آسيا 2031 باهرة ومميزة في كل تفاصيلها» .

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا
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