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الرياضة

أنشيلوتي: تشواميني لن يكون كروس أو مودريتش!

أنشيلوتي: تشواميني لن يكون كروس أو مودريتش!
20 فبراير 2025 22:15

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لم يسلم الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني من انتقادات جماهير ريال مدريد وهجومهم عليه هذا الموسم، لعدم اقتناعهم بمستواه الذي يرون أنه لا يؤهله للعب لـ«الريال».
غير أن الإيطالي كارلوأنشيلوتي المدير الفني يشيد دائماً بمتوسط الميدان الفرنسي، الذي كان يشركه في أحيان كثيرة قلباً للدفاع في غياب النجوم الأساسيين، وجدد إشادته به بعد مباراة مانشستر سيتي في إياب «الملحق الفاصل» بدوري أبطال أوروبا، وثمّن أداءه القوي عندما لعب في مركزه الأصلي بوسط الملعب، مشيراً إلى أنه يتحلى بمجموعة خصال فريدة من نوعها، تجعله مختلفاً عن نجوم هذا الخط مثل الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.
ويواجه تشواميني اتهامات كثيرة من جانب جماهير «سانتياجو برنابيو» وبعض خبراء الكرة، بسبب أدائه الذي يرونه غير مقنع خلال هذا الموسم.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية لـ«الريال» أن تشواميني يردد دائماً أنه يلعب مستريحاً أكثر عندما يكون في مركزه الأصلي بوسط الملعب، حيث يقدم فيه أداءً أقوى.
ولم يمر أداء تشواميني الرائع أمام مانشستر سيتي مرور الكرام عند أنشيلوتي الذي أوضح لماذا يعتبر اللاعب مهماً جداً للفريق.
وقال للصحفيين: «لقد شاهدتموه جميعاً، وهو يلعب في مركزه الأصلي، حيث تظهر إمكانياته بصورة أفضل».
وأضاف: «إنه قوي جداً وإيجابي للغاية في الالتحامات وأفتكاك الكرة، وأعتقد أنه يشكل مع داني سيبايوس ثنائياً يُكمل أحدهما الآخر، لأن لكل منهما طريقة مختلفة في اللعب».
وفسر أنشيلوتي ذلك قائلاً: «سيبايوس لاعب استحواذ، بينما تشواميني لاعب أكثر جاهزية بدنية، ويركز على الجانب الدفاعي».
وتساءل أنشيلوتي: «ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك عن تشواميني؟، وأجاب: «إنه لاعب مهم جداً لأنه متميز جداً ولكنه أبداً لن يكون توني كروس، أو مودريتش، أو حتى سيبايوس، وبمفهوم المخالفة، فإن سيبايوس وكروس ومودريتش، ليسوا مثل تشواميني».

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