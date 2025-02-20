مصطفى الديب (أبوظبي)

تُوج فريق دبي بطلاً لدوري الإمارات للصيد بالصقور الذي اختتم أمس في العاصمة أبوظبي التي استضافت منافسات الجولة السابعة والختامية من المسابقة، وينظم المسابقة نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 7 فرق. واقتنص «دبي» اللقب، بعدما تصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة جمعها من 7 جولات، فيما حل ثانياً «الفرسان»، برصيد 13 نقطة، وجاء في المركز الثالث «الصيرمي»، برصيد 12 نقطة، وحل رابعاً «ميدان»، بعدما جمع عشر نقاط، أما المركز الخامس، فكان من نصيب «أ بي جي» برصيد 6 نقاط، فيما احتل المركز السادس «إم أر كيو» برصيد ثلاث نقاط فقط، فيما تذيل الترتيب العام، وحل في المركز الأخير فريق «المدام»، بعدما فشل في جمع أي نقطة، خلال الجولات السبع التي أقيمت في أبوظبي ودبي.

وأسفرت منافسات الجولة السابعة والأخيرة عن فوز «دبي» على فريق «المدام» برباعية نظيفة، فيما فاز «الصيرمي» على «أر بي جي» 3- 1 وتعادل «ميدان» و«الفرسان» 2-2.

توج فريق دبي باللقب، علي سالمين الظاهري، رئيس قسم الأندية التراثية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخزام المنصوري، عضو لجنة المسابقات بنادي أبوظبي للصقارين.