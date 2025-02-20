«ألعاب دبي» تدشِّن «النسخة السادسة» بمشاركة 244 فريقاً

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دشنت «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي، منافسات اليوم الأول من النسخة السادسة للبطولة التي تقام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «دبي فستيفال سيتي».

وشهد انطلاقة الحدث مواجهات ومنافسات قوية، وأظهر المشاركون في جولة تحدي الحكومة للسيدات، وجولتين لتحدي الحكومة للرجال، مستوى عالياً من الالتزام والتنسيق والعمل الجماعي.

شهد اليوم الأول، منافسات قوية بدأت منذ التاسعة صباحاً، ضمن تحدي الجهات الحكومية - السيدات، بمشاركة 26 فريقاً، وأسفرت المواجهات عن تأهل أربعة فرق إلى التحدي النهائي لهذه الفئة، المقرر إقامته الأحد المقبل، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول برصيد 93.06 نقطة، بينما جاء فريق وزارة التربية والتعليم في المركز الثاني بـ 69.31 نقطة، وحصد فريق شرطة دبي المركز الثالث بـ 62.54 نقطة، في حين حل فريق «دبي الصحية» في المركز الرابع بعد تحقيق 61.03 نقطة.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول منافسات الجولتين الأولى والثانية من تحدي الجهات الحكومية للرجال، وسجلت الفرق المشاركة تنافساً قوياً واختبارات مكثفة للقوة البدنية والتنسيق الجماعي. وسيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائيات مساء يوم الجمعة عقب استكمال جميع الجولات لهذه الفئة، مما يمهد لمواجهات نهائية قوية.

وحول منافسات اليوم الأول، قال مروان بن عيسى، مدير ألعاب دبي: «شهدنا انطلاقة استثنائية للنسخة السادسة من ألعاب دبي، حيث جسدت الفرق المشاركة روح التحدي والعمل الجماعي بأداء مميز يعكس مستوى التحضير والالتزام. إن التفاعل الكبير والمنافسة القوية التي شهدناها اليوم تؤكد مكانة هذه البطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجماعية في دبي، والتي تجسد قيم التعاون والمثابرة والطموح».

وأضاف: «نتطلع خلال الأيام القادمة إلى متابعة مزيد من اللحظات الملهمة، حيث ستواصل الفرق التنافس على أعلى المستويات، مقدمة أداءً يعكس قدراتها البدنية والذهنية. نحن على ثقة بأن ألعاب دبي 2025 ستكون تجربة لا تُنسى، فدبي كعادتها تبهر الجميع في كل حدث عالمي».

ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس في الأيام المقبلة مع استمرار المواجهات الحماسية في «تحدي الحكومة»، إلى جانب انطلاق «تحدي المجتمع» و«تحدي المدن» خلال بقية أيام الحدث. ومع تصاعد المنافسة، ينتظر المشاركون سلسلة من التحديات المصممة لدفع قدراتهم إلى أقصى الحدود، مما يجعل هذه النسخة الأضخم والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.

وتشهد هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، مما يعكس الزخم المتزايد للبطولة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي. وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار الذي أقيم يوم 8 فبراير.