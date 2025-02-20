ويمبانياما يعاني «جلطة دموية»

هيوستن (أ ف ب)



يغيب نجم الارتكاز الفرنسي لسان أنتونيو سبيرز، فيكتور ويمبانياما عن الفترة المتبقية من الموسم المنتظم، بعد أن أعلن ناديه إصابته بجلطة دموية في وريد كتفه الأيمن.

وذكر سبيرز في بيان له أن ابن الـ 21 عاماً أصيب بالجلطة الدموية، بعد عودته إلى سان انتونيو عقب مشاركته في مباراة كل النجوم «أول ستار» الأحد الماضي في سان فرانسيسكو.

وقال سبيرز «من المتوقع أن يغيب ويمبانياما عن بقية الموسم المنتظم 2024-2025، وسيقدم الفريق معطيات جديدة حسب الاقتضاء».

ويشكل هذا الإعلان نهاية مبكرة لموسم آخر مذهل قدمه اللاعب الفرنسي الشاب الفائز الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد، بعد أن اختير في الـ«درافت».

وبلغ معدل ويمبانياما 24.3 نقطة و11 متابعة و3.7 تمريرة حاسمة و3.8 «بلوك شوت» في 46 مباراة مع سبيرز هذا الموسم.

واختير اللاعب العملاق (2.21 م) في مباراة كل النجوم للمرة الأولى لاعباً احتياطياً.

وكان ويمبانياما ساعد منتخب بلاده على الظفر بالميدالية الفضية في مسابقة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس بعد الخسارة في النهائي أمام الولايات المتحدة.

ومع انتهاء موسمه، لن يلعب ويامبانياما بما يكفي من المباريات ليكون مؤهلاً للحصول على أي من الجوائز الكبرى في نهاية الموسم.