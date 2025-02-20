ألكاراز يودع «الدوحة للتنس»



الدوحة (أ ف ب)



ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً من الدور ربع النهائي لدورة الدوحة الـ 500 نقطة في التنس، بعد خسارته أمام التشيكي ييري ليهيتشكا 3-6 و6-3 و4-6.

وخسر ألكاراز مباراته الأولى بعد سبعة انتصارات متتالية، توجها بفوزه بلقب دورة روتردام الهولندية في التاسع من فبراير.

وقال ليهيتشكا المصنف 25 عالمياً، والفائز بدورة بريزبين الأسترالية مطلع العام «أشعر بالسعادة، إن فوزي بمباراة مثل هذه أمام لاعب مثله، يُعد إنجازاً ضخماً، آمنت بنفسي وعرفت أن لدي المستوى لتقديم هذا النوع من التنس».

وأضاف «أعتقد أن أهم جزء هو إيماني بطريقة لعبي، وأنني لم أتراجع».

وسيلعب ابن الـ 23 عاماً مع البريطاني جاك درابر أو الإيطالي ماتيو بيريتيني الجمعة لحجز مقعد في المباراة النهائية.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها ليهيتشكا نصف النهائي في دورة الدوحة.

بدوره، بلغ الروسي أندري روبليف المصنف عاشراً عالمياً الدور نصف النهائي بتخطيه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف ثامناً 6-1 و3-6 و7-6، بعد مواجهة استمرت ساعتين و42 دقيقة.

ويواجه الروسي حامل اللقب في 2020 في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي تأهل إثر انسحاب الروسي دانيال مدفيديف السادس خلال مواجهتهما.

وحسم روبليف المجموعة الأولى بسهولة، مستفيداً من كسرين لإرسال منافسه في الشوطين الرابع والسادس في طريقه للفوز بها 6-1.

لكن دي مينور عاد بقوة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الروسي في الشوط الرابع، فتقدم 3-1، قبل حسمها 6-3 في 43 دقيقة.

وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الثالثة، فتقدّم روبليف 3-1 بأفضلية الكسر في الشوط الرابع، ثم 5-2، لكنه أضاع فرصة أولى لحسم المباراة في الشوط التالي على إرسال دي مينور.

ونجح الأخير في الحفاظ على شوط إرساله مقلصاً الفارق 3-5، قبل ردّ الكسر في الشوط التالي الذي شهد فرصة ثانية أمام روبليف لحسم المباراة 4-5.

وشهد الشوط العاشر على إرسال دي مينور ثلاث فرص إضافية للروسي لحسم المباراة، لكن دي مينور نجح مجدداً بتجنّب الخسارة، فعادل الأرقام 5-5.

وحسم روبليف الشوط الفاصل «تاي برايك» الذي سنحت خلاله فرصة أمام دي مينور للفوز بالمباراة، عندما كان متقدماً 6-5، بنتيجة 10-8، بعد مجموعة ماراثونية استغرقت ساعة و25 دقيقة.

ويخوض روبليف في الدوحة نصف النهائي الثاني له هذا الموسم، بعد دورة مونبلييه الفرنسية (250 نقطة)، علماً بأنه حقق الانتصار الرابع على دي مينور معادلاً بذلك النتيجة في المواجهات بينهما 4-4.

وفي المباراة الثانية، لم يكن أوجيه-ألياسيم بحاجة إلى الكثير من الجهد، إثر انسحاب مفاجئ لمدفيديف، بعد خسارته المجموعة الأولى 6-3، من دون معرفة السبب المباشر لانسحابه حتى الآن.

وفي الدور الثاني، لم يكن على الكندي حتى دخول الملعب، حيث انسحب منافسه الصربي ميدجيدوفيتش قبل بداية المباراة بسبب إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مواجهته الأولى ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبعد تتويجه بلقبي دورتي أديلايد ومونبلييه (250 نقطة)، يتأهل أوجيه-ألياسيم إلى نصف النهائي الثالث له في موسم 2025.