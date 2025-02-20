«المراهقة أندريفا» تطيح شفيونتيك في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)



تعرضت المصنفة الثانية عالمياً إيجا شفيونتيك لخسارة مفاجئة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حيث صنعت الموهوبة ميرا أندريفا التاريخ بتأهلها إلى نصف نهائي بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرتها، لتصبح أصغر لاعبة تصل إلى المربع الذهبي منذ انطلاق البطولة عام 2001.

وتلتقي أندريفا في نصف النهائي بالمصنفة السابعة عالمياً إلينا ريباكينا، التي تغلبت على الأميركية صوفيا كنين 6-2، 7-6 تحت الأضواء.

وسبق للنجمة الكازاخية أن وصلت إلى نهائي بطولة دبي عام 2020، وهي تدرك أن خبرتها قد تمنحها الأفضلية، لكن مواجهة خصم تجاوز كل التوقعات دائماً ما تحمل مخاطر غير متوقعة.

أما في نصف النهائي الآخر، تواجه الدنماركية غير المصنفة كلارا تاوسون المصنفة 14 كارولينا موتشوفا، التي تفوقت على الرومانية سورانا كريستيا في المباراة الأخيرة من اليوم.

وكانت تاوسون، المصنفة 38 عالمياً، خطفت الأضواء مساء الأربعاء بعد إقصائها المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا بمجموعتين متتاليتين، لكنها اعترفت بأنها كانت تخشى عدم تقديم الأداء نفسه في ربع النهائي يوم الخميس أمام التشيكية ليندا نوسكوفا، غير أنها أثبتت العكس، حيث حسمت المواجهة لصالحها بنتيجة 7-6 و6-4 على الملعب الرئيسي.

تستمر الدورة 25 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات حتى 22 فبراير، قبل أن تنطلق الدورة 33 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة بين 24 فبراير و1 مارس.