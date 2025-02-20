الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المراهقة أندريفا» تطيح شفيونتيك في «دبي للتنس»

«المراهقة أندريفا» تطيح شفيونتيك في «دبي للتنس»
21 فبراير 2025 00:55


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»


تعرضت المصنفة الثانية عالمياً إيجا شفيونتيك لخسارة مفاجئة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حيث صنعت الموهوبة ميرا أندريفا التاريخ بتأهلها إلى نصف نهائي بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرتها، لتصبح أصغر لاعبة تصل إلى المربع الذهبي منذ انطلاق البطولة عام 2001.
وتلتقي أندريفا في نصف النهائي بالمصنفة السابعة عالمياً إلينا ريباكينا، التي تغلبت على الأميركية صوفيا كنين 6-2، 7-6 تحت الأضواء.
وسبق للنجمة الكازاخية أن وصلت إلى نهائي بطولة دبي عام 2020، وهي تدرك أن خبرتها قد تمنحها الأفضلية، لكن مواجهة خصم تجاوز كل التوقعات دائماً ما تحمل مخاطر غير متوقعة.
أما في نصف النهائي الآخر، تواجه الدنماركية غير المصنفة كلارا تاوسون المصنفة 14 كارولينا موتشوفا، التي تفوقت على الرومانية سورانا كريستيا في المباراة الأخيرة من اليوم.
وكانت تاوسون، المصنفة 38 عالمياً، خطفت الأضواء مساء الأربعاء بعد إقصائها المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا بمجموعتين متتاليتين، لكنها اعترفت بأنها كانت تخشى عدم تقديم الأداء نفسه في ربع النهائي يوم الخميس أمام التشيكية ليندا نوسكوفا، غير أنها أثبتت العكس، حيث حسمت المواجهة لصالحها بنتيجة 7-6 و6-4 على الملعب الرئيسي.
تستمر الدورة 25 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات حتى 22 فبراير، قبل أن تنطلق الدورة 33 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة بين 24 فبراير و1 مارس. 

الإمارات
دبي
التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©