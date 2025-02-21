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الرياضة

سينر يبدأ الإيقاف من «حدث استعراضي»!

سينر يبدأ الإيقاف من «حدث استعراضي»!
21 فبراير 2025 09:34

 
نيويورك (أ ب)

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جرى استبعاد الإيطالي يانيك سينر، من حدث استعراضي للتنس في لاس فيجاس الشهر المقبل، حيث يقضي المصنف الأول عالميا عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر وذلك بسبب فحوصات فاشلة للمنشطات.
وبدلاً من سينر، سيشارك النرويجي كاسبر رود، لينضم إلى كل من الألماني ألكسندر زفيريف والأميركي تايلور فريتز ومواطنه تومي بول في البطولة التي ستنطلق في الثاني من مارس المقبل، وهي جزء من حدث «إم جي إم» في منتجع ماندلاي باي، وتم إعلان استبدال اللاعب، تماشياً مع إعلان غياب سينر عن الملاعبو لحين انتهاء فترة عقوبته ، وهى الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، وتبدأ من 9 فبراير الجاري، وحتى 4 مايو المقبل.
وكان سينر قبل عقوبة الإيقاف جزءاً من تسوية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، الأسبوع الماضي، حيث قامت «وادا» باستئناف القرار الذي اتخذته وحدة النزاهة بالتنس بتبرئة سينر، مما تم اعتباره تلوثاً عرضياً.
وثبت إيجابية عيناته في مارس 2024 بكميات ضئيلة من مادة لبناء العضلات، ثم أوضح اللاعب لاحقاً أن الكريم الذي قام بشرائه أحد أعضاء الطاقم التدريبي المرافق له، وقام بإعطائه لشخص آخر في فريقه لاستخدامه في تدليك سينر، يحتوي على مادة كلوستيبول المحظورة.
وبموجب تلك التسوية، سيغيب الإيطالي سينر «23 عاماً» حتى أوائل مايو المقبل، وسيعود للمشاركة من خلال بطولة روما لأساتذة التنس في بلاده.
ويعني توقيت العقوبة ومدتها، وهو الأمر الذي أثار انتقادات لاعبين آخرين، أن اللاعب لن يغيب عن بطولة للجراند سلام، وستكون المقبلة هي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، والتي تنطلق 25 مايو.
وفاز سينر بثلاثة من آخر خمس بطولات كبرى شارك بها، حيث تُوج بآخر نسختين من بطولة أستراليا، وآخرها الشهر الماضي، وبطولة أميركا المفتوحة للتنس في سبتمبر الماضي.

التنس
يانيك سينر
إيطاليا
لاس فيجاس
ألكسندر زفيريف
رولان جاروس
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