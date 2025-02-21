«دار الزين» مسرح لنزالات «النسخة 58» لبطولة «محاربي الإمارات»

معتصم عبدالله (العين)



تحتضن مدينة العين، وصالة «أدنيك أرينا»، في الساعة السادسة مساء السبت، منافسات «النسخة 58» من سلسلة محاربي الإمارات، في ليلة منتظرة لعشاق فنون الألعاب القتالية المختلطة، حيث يقدم الحدث بطاقة نزالات مدججة بالإثارة والتشويق، تتصدرها واحدة من أكثر النزالات المنتظرة على لقب الوزن الخفيف في تاريخ الحدث.

وتشهد البطولة 14 نزالاً، بمشاركة 28 مقاتلاً ومقاتلة من ألمع نجوم اللعبة، ويتصدر مشهد النزال الرئيس، مواجهة على لقب الوزن الخفيف تجمع الروسي أمرو ماجوميدوف من فريق نورمحمدوف البطل الحالي، والنجم الذي لم يعرف الهزيمة، أمام منافسه البرازيلي أليكس دا سيلفا من فريق «أسترا فايت»، القادم بسجل احترافي مثير للإعجاب «24 فوزاً مقابل 5 هزائم»، ومعدل إنهاء خصوم مذهل 90%، وسلسلة انتصارات متتالية قوامها ثلاثة نزالات داخل قفص «محاربي الإمارات».

وتتضمن الفعالية نزالاً رئيساً مشتركاً يجمع الفلسطيني راني سعدة، والياباني هيكارو يوشينو، كما يشارك في الحدث المقاتل الموهوب إمام شافي علييف، وأمير حسين عليبور صاحب المهارات العالية، إضافة إلى المقاتل شخمار ساديجوف صاحب الروح القتالية المميزة، وفيكتور نونيز صاحب الجماهيرية الكبيرة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث المنتظر في مؤتمر صحفي، في قاعة منتجع دانات العين، بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من المقاتلين والمقاتلات المشاركين في البطولة.

وأكد فؤاد درويش، أن إقامة البطولة للمرة الأولى في مدينة العين يجعل من النسخة حدثاً استثنائياً، لتكون البطولة إضافة نوعية إلى الأحداث الرياضية المتميزة التي تحتضنها الإمارات، ومدينة العين على وجه الخصوص.

وأشار درويش إلى أن اختيار مدينة العين لإقامة الحدث لم يأت من فراغ، بل تأكيداً على مكانتها مركزاً مهماً لصناعة الرياضة في الإمارات، وشاهدة على العديد من الإنجازات، لافتاً إلى أن «النسخة 58» ستشهد حضوراً لافتاً من المقاتلين من مختلف دول العالم، وهو ما يزيد من قوة وإثارة هذه النسخة.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة بالمز بالتزام الشركة بمواصلة عملها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع الرياضي الحيوي، داعياً الجماهير إلى حضور الحدث، ومشاركة الأبطال والمقاتلين للحظات الحماسية، خلال النزالات التي ستقام خلال فعاليات البطولة.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، على اهتمامه ورؤيته الحكيمة، وإلى الرعاة الرئيسين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وفريق عمل البطولة.

وأكد درويش أن بطولة «محاربي الإمارات» تستشرف مستقبلاً واعداً برؤى القيادة الرشيدة التي تولى اهتماماً عظيماً بالرياضة والشباب بدعم سخي هو الركيزة الأساسية للنهضة الرياضية والمحفز لهم في شركة بالمز الرياضية منظم الحدث.

الجدير بالذكر أن البطولة تبث على قنوات أبوظبي الرياضية، ومنصة «UFC FIGHT PASS».