نجم ميلان يكشف «الأكاذيب»!



لندن (د ب أ)



نفى الأميركي كريستيان بولسيتش، جناح ميلان الإيطالي، التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بينه وبين مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» نقلاً عن تقارير أن الدولي الأميركي أبلغ إدارة النادي الإيطالي أن عليهم الاختيار بينه وبين كونسيساو، وذلك بعد مناقشة حامية بينهما خلال مواجهة دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا أواخر يناير الماضي.

ولكن بولسيتش رفض ما وصفه بالأكاذيب في الإعلام الإيطالي، موضحاً رغبته في البقاء في ملعب «سان سيرو».

وفي بيان نشره عبر الحساب الرسمي لميلان على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال اللاعب الأميركي: «لم أدخل أبداً في نقاش مع المدرب، ولم أطلب أبدا الرحيل».

وأضاف: «أشعر بحالة رائعة في ميلان وأريد أن أواصل ارتداء هذا القميص».

وتابع بولسيتش: «قراءة تلك الأكاذيب أمر غير مقبول، لكننا سنحاول البقاء متحدين، وأن نقاتل على أرض الملعب من أجل النادي والجماهير».

ويحتل ميلان المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة.