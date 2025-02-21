نيوكاسل يجدد عقد «الثنائي»



لندن (د ب أ)



تعهد الحارس مارتن دوبرافكا، بمواصلة بذل الجهد والالتزام بمستقبله مع نيوكاسل الإنجليزي بعد تجديد عقده.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه مع اقتراب عقده مع نهايته في الصيف المقبل، ارتبط الحارس السلوفاكي البالغ «36 عاماً» بالرحيل في يناير الماضي إلى الدوري السعودي.

غير أن بوب، الحارس الأساسي تعرض لإصابة في الركبة، ليجد دوبرافكا نفسه خياراً أول للفريق، وشارك في 14 مباراة حتى الآن في كل البطولات، وساعد فريق المدرب إيدي هاو على بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في ويمبلي.

ولم يؤكد نيوكاسل مدة العقد الجديد لدوبرافكا، لكن تقارير ذكرت أنه قد يمتد لستة أشهر، مع إمكانية التمديد في نهاية الموسم.

وأعلن نيوكاسل كذلك أن مدافعه السويدي إميل كرافت «30 عاماً» وقع على عقد جديد يبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2026-2025، ويحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 41 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.