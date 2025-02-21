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الرياضة

«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»

«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
21 فبراير 2025 12:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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فرط منتخب الناشئين، في تقدمه بهدفين أمام السويد، ليخسر 2-4، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت على ملاعب قرية البحر الأبيض المتوسط الرياضية، في مدينة سالو الساحلية بإقليم كاتالونيا الإسبانية، ضمن الجولة الأولى لكأس اتحادات كرة القدم الودية تحت 16 عاماً.
وتقدم «أبيض الناشئين» بهدفي مهاجمه مايد عادل خميس في الدقيقتين 14 و20، وقلص السويد الفارق قبل نهاية الشوط الأول بواسطة جينسين في الدقيقة 32، قبل أن يضيف المنافس ثلاثة أهداف في الدقائق 52 و66 و74، ليصعد إلى صدارة ترتيب البطولة.
ومثلت الخسارة أمام السويد، الثانية لـ«أبيض الناشئين»، بعد الأولى أمام التشيك بهدف سجله سيباستيان جاجر في الدقيقة 63، ضمن الجولة الأولى، على أن يختتم منتخبنا مشاركته في البطولة التي تشهد مشاركة 4 منتخبات بلقاء ويلز مساء الأحد.
وتدخل المشاركة في بطولة إسبانيا الودية، ضمن برنامج إعداد «أبيض الناشئين» لخوض نهائيات «النسخة 20» لكأس آسيا تحت 17 عاماً 025»، والمقررة من 3 إلى 20 أبريل المقبل بالسعودية.
ووضعت قرعة النهائيات «أبيض الناشئين» في «المجموعة الثانية»، والتي تقام مبارياتها على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، إلى جانب اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين، وشملت بقية المجموعات كوريا الجنوبية اليمن، أفغانستان، إندونيسيا «الثالثة»، إيران، طاجيكستان، عُمان، وكوريا الشمالية «الرابعة».
ويدشن «أبيض الناشئين» مشواره في النهائيات القارية بلقاء «الساموراي» حامل لقب النسخة الأخيرة في 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف 4 أبريل المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام أستراليا 7 أبريل على ذات الملعب، على أن يختتم الدور الأول بلقاء فيتنام 10 أبريل. 

الإمارات
منتخب الناشئين
كأس آسيا
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