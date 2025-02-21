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الرياضة

قبل المواجهة الخامسة.. الهلال «تميمة حظ» بنزيمة

قبل المواجهة الخامسة.. الهلال «تميمة حظ» بنزيمة
21 فبراير 2025 11:42

معتز الشامي (أبوظبي)

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يدخل كريم بنزيمة قائد الاتحاد مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، وهو يملك «تميمة حظ» كبيرة أمام الأخير قبل قمة السبت في الدوري السعودي، وتعد حصيلة بنزيمة أمام الهلال هي 5 مباريات، حيث خاض واحدة بقميص ريال مدريد، و4 لقاءات بقميص اتحاد جدة، حقق الفوز مرتين، وخسر 3 مرات، من دون أي تعادل في المواجهات، ويعد الهلال «تميمة حظ» بنزيمة، حيث أسهم في 6 أهداف، خلال 5 مباريات أمامه، بواقع تسجيله 5 أهداف، وصناعة هدف مع ريال مدريد والاتحاد.
وفي كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023، لعب مع ريال مدريد في المباراة النهائية أمام الهلال، حيث فاز الفريق الإسباني 5-3، وسجل هدفاً، وصنع هدفاً خلال 62 دقيقة من اللعب، وفي دوري المحترفين السعودي، خاض اللاعب 4 مباريات أمام الهلال مع الاتحاد.
في موسم 2023-24، لعب في الجولة الخامسة، وسجل هدفاً في مباراة انتهت بفوز الهلال 4-3، بينما غاب عن لقاء الإياب الذي انتهى بفوز الهلال 3-1، وفي موسم 2024-2025، شارك بنزيمة في لقاء الجولة الرابعة، وسجل هدفاً، لكن الاتحاد خسر مجدداً بنتيجة 1-3، وفي دوري أبطال آسيا 2023-2024، غاب النجم الكبير عن مباراتي ربع النهائي أمام الهلال، حيث خسر الاتحاد، ذهاباً 0-2 وإياباً 0-2.
في كأس الملك، غاب بنزيمة عن نصف نهائي 2023-2024 بسبب إصابة عضلية، لكنه عاد في ربع نهائي موسم 2024-2025، وسجل هدفين في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 قبل أن يخسر الاتحاد 3-5 بركلات الترجيح.
في كأس السوبر السعودي 2023-2024، شارك بنزيمة في النهائي مع الاتحاد أمام الهلال، لكن فريقه خسر بنتيجة 1-4، حيث لعب المباراة كاملة من دون تسجيل أو صناعة أهداف.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
اتحاد جدة السعودي
كريم بنزيمة
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