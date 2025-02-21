قبل المواجهة الخامسة.. الهلال «تميمة حظ» بنزيمة

معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل كريم بنزيمة قائد الاتحاد مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، وهو يملك «تميمة حظ» كبيرة أمام الأخير قبل قمة السبت في الدوري السعودي، وتعد حصيلة بنزيمة أمام الهلال هي 5 مباريات، حيث خاض واحدة بقميص ريال مدريد، و4 لقاءات بقميص اتحاد جدة، حقق الفوز مرتين، وخسر 3 مرات، من دون أي تعادل في المواجهات، ويعد الهلال «تميمة حظ» بنزيمة، حيث أسهم في 6 أهداف، خلال 5 مباريات أمامه، بواقع تسجيله 5 أهداف، وصناعة هدف مع ريال مدريد والاتحاد.

وفي كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023، لعب مع ريال مدريد في المباراة النهائية أمام الهلال، حيث فاز الفريق الإسباني 5-3، وسجل هدفاً، وصنع هدفاً خلال 62 دقيقة من اللعب، وفي دوري المحترفين السعودي، خاض اللاعب 4 مباريات أمام الهلال مع الاتحاد.

في موسم 2023-24، لعب في الجولة الخامسة، وسجل هدفاً في مباراة انتهت بفوز الهلال 4-3، بينما غاب عن لقاء الإياب الذي انتهى بفوز الهلال 3-1، وفي موسم 2024-2025، شارك بنزيمة في لقاء الجولة الرابعة، وسجل هدفاً، لكن الاتحاد خسر مجدداً بنتيجة 1-3، وفي دوري أبطال آسيا 2023-2024، غاب النجم الكبير عن مباراتي ربع النهائي أمام الهلال، حيث خسر الاتحاد، ذهاباً 0-2 وإياباً 0-2.

في كأس الملك، غاب بنزيمة عن نصف نهائي 2023-2024 بسبب إصابة عضلية، لكنه عاد في ربع نهائي موسم 2024-2025، وسجل هدفين في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 قبل أن يخسر الاتحاد 3-5 بركلات الترجيح.

في كأس السوبر السعودي 2023-2024، شارك بنزيمة في النهائي مع الاتحاد أمام الهلال، لكن فريقه خسر بنتيجة 1-4، حيث لعب المباراة كاملة من دون تسجيل أو صناعة أهداف.