دبي تحتضن العرض الأول لفيلم «ديربيات الليجا»



مراد المصري (دبي)



احتضنت دبي فعاليات العرض الأول للفيلم التوثيقي الجديد بعنوان: «ديربيات الليجا»، الذي أطلقته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، بهدف تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بأبرز مباريات «الديربي» في المسابقة، وهي: ديربي مدريد، وديربي إشبيلية، وديربي الباسك، في جوانب تتخطى الملعب، وكيف تؤثر هذه المباريات التاريخية في حياة الناس بشكل ينبض بالحياة.

واجتمع الضيوف وممثلو وسائل الإعلام في «سينما روكسي» جي بي أر دبي، لمشاهدة الفيلم الذي تتجاوز مدته ساعتين، ويقوم خلاله عدد من أبرز المؤثرين العرب بزيارة تلك المدن، ولقاء نجوم سابقين وحاليين في أندية ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد، وريال بيتيس وإشبيلية، واستعراض تاريخ الأندية، وملاعبها، ومراكز التدريبات، ومقرات روابط المشجعين، وأبرز المعالم في المدن، إلى جانب فعاليات يوم المباراة، والأجواء داخل الملعب، خلال هذا النوع من لقاءات الديربي الأكثر حماساً في العالم.

وجاء اختيار «الليجا» دبي والإمارات لإطلاق العرض الأول للفيلم، لأنها تتخذ هنا مقرها الإقليمي منذ أكثر من عقد من الزمن، وتقود من خلاله جهود الانتشار والتطوير على مستوى المنطقة، فيما سيتم البدء ببث الفيلم التوثيقي عبر منصة «1001» في العراق، تمهيداً لعرضه في دول أخرى أيضاً.