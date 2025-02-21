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الرياضة

الاتحاد والهلال.. من «الأغلى» قبل «الكلاسيكو»؟

الاتحاد والهلال.. من «الأغلى» قبل «الكلاسيكو»؟
21 فبراير 2025 11:57

علي معالي (أبوظبي)

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تشهد الملاعب السعودية قمة كبيرة ومثيرة، تجمع الاتحاد مع الهلال مساء السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن «الجولة 21» من دوري السعودي، ومن المنتظر أن تكون المباراة حافلة بالندية والإثارة والمتعة في «كلاسيكو» بين «المتصدر»، و«الوصيف»، مع وجود كوكبة من النجوم العالميين بصفوف كل منهما.
يعتلي الاتحاد الصدارة برصيد 52 نقطة، من 17 فوزاً، وتعادل، وخسارتين، وعلى الجانب الآخر، يحتل الهلال المركز الثاني، وله 48 نقطة، من 15 انتصاراً و3 تعادلات، وهزيمتين، والسباق الفني بين مدرستين مختلفتين، فرنسية مع الاتحاد بقيادة لوران بلان، وبرتغالية مع الهلال بقيادة خورخي جيسوس.
وبعيداً عن الجوانب الفنية بين الفريقين، هناك جانب آخر نتطرق إليه قبل القمة، وهو الخاص بالقيمة السوقية للفريقين، وفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، تُقدر القيمة السوقية للاعبي الاتحاد بـ 119.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعبي الهلال 178.50 مليون يورو.
وفي الاتحاد نجد الفرنسي موسى ديابي يتصدر قائمة أغلى لاعبي الفريق بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو، ثم متوسط الميدان البرازيلي فابينيو بـ18 مليون يورو، ويأتي الجناح الهولندي ستيفان بيرجوين ثالثاً بـ15 مليون يورو.
ويأتي الجزائري حسام عوار رابعاً بـ 9 ملايين يورو، بالتساوي مع الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، فيما يُعد المدافع عبد الإله العمري هو أغلى لاعب سعودي ضمن تشكيلة الاتحاد، وتُقدر قيمته السوقية بـ1.2 مليون يورو.
وفي المقابل، بصفوف الهلال نجد البرتغالي روبن نيفيز يتصدر قائمة أغلى لاعبي «الزعيم» بقيمة سوقية وصلت إلى 28 مليون يورو، يليه المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا بـ25 مليون يورو لكل منهما.
وفي المركز الرابع، يأتي الصربي سيرجي سافيتش بـ20 مليون يورو، بالتساوي مع المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، ويُعتبر سالم الدوسري أغلى لاعب سعودي ضمن تشكيلة الهلال، وتُقدر قيمته السوقية بـ1.8 مليون يورو.

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