«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)

تختتم يوم غد السبت كأس دبي الذهبية للبولو 2025 في منتجع الحبتور للبولو، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق «جهانجيري» بقيادة محمد جهانجيري، وتبوح الكأس الأضخم والأعرق بآخر أسرارها اليوم.

وأعدّت اللجنة المنظمة برنامجاً حافلاً يبدأ عند العاشرة صباحاً بفتح الأبواب وتنطلق في الواحدة والنصف ظهراً مباراة كأس بنتلي، وتجمع بين فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وعقب المباراة وتحديداً في الثالثة والثلث، سيشهد الحضور عروضاً فنية وترويحية وترويجية وعروض أزياء، وفي الرابعة إلا خمس دقائق تدخل فرقة موسيقات شرطة دبي إلى أرض الملعب لتقدم تشكيلات فنية وأهازيج وأناشيد وطنية، ثم يدخل فريق الإمارات وفريق جهانجيري طرفا المباراة النهائية، لتعزف الموسيقي السلام الوطني للدولة وبعدها يبدأ اللقاء المرتقب.

وينتظر أن يمثل فريق الإمارات كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روسندو ولوكاس مونتفيردي وتيودور لاكاو، فيما يمثل فريق جهانجيري كل من محمد جهانجيري، ومعه سانتوس أريارتي وأليجاندرو وجونزالو بيريز، وسيكون ضيوف المهرجان الختامي وأصحاب الحظ السعيد على موعد مع البحث على الكنز في أرض الملعب عقب نهاية الشوط الثالث من المباراة الرئيسية.

وفي السادسة مساء تبدأ مراسم تتويج بطل كأس دبي الذهبية والوصيف وأصحاب الألقاب، والفائز بكأس بنتلي الإمارات ووصيفه، وفي السادسة والنصف سيقام حفل عشاء موسيقي بالجناح الذهبي، ثم يتابع الجمهور عروض الليزر والإضاءة، وفي السابعة والنصف هناك عروض مبهرة بطائرات الدرون في سماء الملعب ثم الألعاب النارية التي تغطي سماء دبي لاند.