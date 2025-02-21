غنتوت ينظم مهرجان الأمل المجتمعي للبولو



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه، «مهرجان الأمل المجتمعي لأصحاب الهمم للبولو»، بمناسبة «عام المجتمع» الأحد المقبل، برعاية وتوجيهات سموّ الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويُخصص ريع المهرجان الخيري لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل، دعماً لجهود القيادة الرشيدة مع تلك الشريحة التي تجد اهتمام المجتمع.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، برئاسة خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي الترتيبات كافة، من أجل إخراج الحدث السنوي بمستوى رائع.

وأكد المرزوقي أن اللجان أتمت استعداداتها لإخراج المهرجان بأفضل صورة، تنفيذاً لتوجيهات سموّ رئيس النادي، واستثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف أن برنامج الاحتفال يبدأ في الساعة الثالثة والنصف عصراً بدخول الجمهور، ثم تبدأ الفعاليات المصاحبة للمباراة الاحتفالية الرئيسة، وتتضمن الفقرة المجتمعية الترفيهية للأطفال، والتي تشتمل على ألعاب كرة القدم والطائرة والسلة، وعرض الكلاب البوليسية التفاعلي مع الأطفال وأسرهم، والمقدم من شرطة أبوظبي، وعروض الساحر الكوميدي، ويتضمن مشاركة شرطة أبوظبي على مسرح الحفل بعنوان «أمان».

ويشمل المهرجان الميداني في فقرته الرئيسية مباراة البولو الخيرية، والتي تجمع «إثارة للبولو» و«الأمل للبولو»، وبعدها مراسم التتويج والتقاط الصور التذكارية مع أبطال البولو، وتسليم شيك التبرع من نادي غنتوت.