«توالا» و«رعد نياجرا» يتصدران الترشيحات في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي للسباق، السبت، السباق الثاني عشر، والذي يُقام على المضمار العشبي، بمشاركة 92 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على مدى 7 أشواط، ورصد للفائزين جوائز 466 ألف درهم.

ويجتذب الشوط السادس والرئيس لمسافة 1200 متر، 12 من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تتنافس على جوائز 66 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «توالا»، ولكن يواجه غريمه «ثندر أوف نياجرا» أو «رعد نياجرا»، الذي حلّ وصيفاً له في آخر مشاركة، ولكن اليوم الوزن في مصلحته، فيما سيكون «تجديف» للمالكة والمدربة ميثاء السويدي بالمرصاد.

وينطلق الحفل في الساعة السادسة مساءً لمسافة 2200 متر، لتنافس 12 من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وجوائزه 66 ألف درهم.

وسيكون الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مسرح لسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، تتنافس خلاله 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وتتنافس 14 من الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في سن أربع سنوات، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر وجوائزه 66 ألف درهم.

وخصّص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، لتنافس 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وخصّص الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، لتنافس 12 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وتتنافس 14 من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر البالغ، وجوائزه 66 ألف درهم.