الاتحاد يتطلع إلى كسر «العقدة 928» أمام الهلال!



معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل الاتحاد مواجهة القمة أمام الهلال في «الجولة 21» من الدوري السعودي بهدف الفوز، وكسر عقدة استمرت 3 سنوات أمام غريمه في «الكلاسيكو» الذي يقام مساء السبت على ملعب الملك عبدالله.

928 يوماً بالتمام والكمال، لم يتمكن فيها الاتحاد، من الفوز على الهلال في الدوري، حيث يعود آخر فوز له إلى أبريل 2021 بالدور الثاني من الدوري بهدفين، ومنذ ذلك الحين لعب الاتحاد أمام الهلال 7 لقاءات، خسر 6، وتعادل مرة، في تفوق واضح للأخير في المواجهات الأخيرة بينهما في الدوري، وفي المجمل بجميع المسابقات تفوق أيضاً الهلال على الاتحاد في آخر 10 مواجهات، حيث فاز في 8، وخسر مرة وتعادل مثلها.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في ربع نهائي كأس الملك هذا الموسم، والذي حسمه الاتحاد بركلات الجزاء بنتيجة 5-3.