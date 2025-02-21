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الرياضة

نزالات قوية في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

نزالات قوية في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
21 فبراير 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


يستعد عشاق الفنون القتالية المختلطة لانطلاق النسخة الثانية من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة يوم السبت في نادي شباب الأهلي، بمشاركة كبيرة من لاعبي أندية وأكاديميات الدولة، في فئات الأشبال والناشئين والكبار.
وتستمر البطولة على مدار يومين، حيث يتوقع أن تشهد نزالات قوية وسط أجواء حماسية، تأكيداً على مكانة الإمارات وجهة رائدة للبطولات القتالية المرموقة.

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وتأتي البطولة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الفنون القتالية المختلطة على الصعيد المحلي، حيث نجحت النسخة الأولى في ترسيخ مكانتها منصة مثالية لصقل المواهب وإعدادها للاستحقاقات الدولية، بما جعلها محطة رئيسة ضمن استراتيجية اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتطوير مستوى اللعبة وتعزيز قاعدة ممارسيها.
وتشمل البطولة منافسات في مختلف الفئات العمرية، بداية من الأشبال «10–11 عاماً» إلى الناشئين بمراحلهم المختلفة من عمر «12-17 عاماً»، وصولاً إلى فئة الكبار «18 عاماً فما فوق»، وتمثل إضافة نوعية في هذه النسخة، إذ تتيح للمقاتلين الأكثر خبرة خوض نزالات قوية، تسهم في رفع مستوى التنافسية، وتقديم أداء فني متقدم يعكس التطور الذي تشهده الرياضة في الدولة.
وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة تشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة.
وقال: «ملتزمون بتوفير بيئة تنافسية بمعايير عالمية، تمنح لاعبينا الفرصة لتطوير قدراتهم، واكتساب الخبرات اللازمة للظهور القوي في المحافل الدولية، وتشكّل البطولة محطة رئيسة في مسيرة إعداد الجيل القادم من الأبطال القادرين على رفع علم الإمارات في البطولات العالمية».

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
الفنون القتالية المختلطة
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