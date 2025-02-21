«البريميرليج» في خطر.. أرسنال يتفوق على ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



يتقدم ليفربول بفرق 8 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، بعد التعادل الصعب 2-2 مع أستون فيلا، في «الجولة 26»، وربما يكون «الريدز» وسّع تقدمه على أرسنال صاحب المركز الثاني في سباق اللقب، لكنه قد يندم على إهدار نقطتين أمام أستون فيلا، وهو ما حاول المدرب أرني سلوت الإشارة إليه، ولكن بطريقة مختلفة، عندما سُئل عن أهمية فقدان نقطتين في سباق اللقب، وقال: «من المهم أين نحن في جدول الدوري، ولكن الضغط يقع عليك دائماً إذا كنت ليفربول، لدينا جميع عوامل النجاح هذا الموسم، كانت هناك الكثير من المباريات هذا الموسم، حيث شعرت بأنه إذا كان هناك فريق يستحق الفوز فهو نحن».

وتراجع مستوى ليفربول في عام 2025، ورغم من كلمات سلوت، فإن مشجعي النادي قد يشعرون بالقلق قليلاً، فالتعادل مع أستون فيلا يعني الآن أن ليفربول أضاع نقاطاً في مباراتين من آخر 3 مباريات له في الدوري، وعندما يقترن ذلك بالهزيمة الأخيرة 1-0 أمام بليموث، الناشط بدوري الدرجة الأولى، وتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي في الجولة الرابعة، والخسارة أمام أيندهوفن في ختام مرحلة دوري أبطال أوروبا، فهذا يعني أن عملاق «أنفيلد» فاز بـ3 مباريات فقط من آخر 7 مباريات له في جميع المسابقات، ما يشير إلى أول تراجع حقيقي في مستوى الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد، وأعطى ذلك حياة جديدة لسباق لقب الدوري الذي افترض الكثيرون أنه انتهى تقريباً، لكن الأمر ليس كذلك.

ومنذ بداية عام 2025، جمع أرسنال 17 نقطة من 7 مباريات، أكثر بنقطة من ليفربول «16» من 8 مباريات، وعلى هذا النحو، إذا فاز فريق ميكيل أرتيتا بالمباراة الإضافية، يتفوق على «الريدز» بـ4 نقاط.

وبالنظر إلى جدول البريميرليج بشكل عام، يعني تضييق الفجوة بين ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي إلى 5 نقاط، ويشير أداء ليفربول السيئ إلى أنه سيكون هناك المزيد من إهدار النقاط خلال الأسابيع المقبلة.