1521 هدفاً في يومين بكأس مانشستر سيتي أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من 22 دولة في نسخة كأس مانشستر سيتي أبوظبي لعام 2025، والتي تعد الأكبر حتى الآن، وشهدت البطولة مشاركة 180 فريقاً في قرابة 650 مباراة، في الحدث الذي استمر على مدار يومين في مدينة زايد الرياضية، ومن ضمنهم 61 فريقاً من خارج الإمارات، من دول عديدة، ومنها المملكة المتحدة، وهونج كونج، وسريلانكا، وإندونيسيا، وساحل العاج، وروسيا، وبيلاروسيا، وتركمانستان، لتؤكد الطابع العالمي المتنامي للبطولة.

وتنوعت فئات الأولاد من تحت 8 سنوات إلى تحت 16 سنة، في حين شهدت البطولة منافسات بين 30 فريقاً للفتيات، ضمن فئات تنوعت من تحت 13 سنة إلى تحت 17 سنة، مع تسجيل 1521 هدفاً خلال يومين.

وأتاحت البطولة للاعبين الشباب فرصة المشاركة في المنافسات، ضمن حدث دولي يتميز بتنظيم ومرافق ذات مستوى احترافي، ورغم المنافسة الشديدة على أرض الملعب، فقد تميز الحدث بأجواء إيجابية وودية طوال الوقت، مع التركيز على سعادة اللاعبين وسلامتهم.

وبعد انتهاء البطولة، دخل الفائزون باللقب في كل فئة عمرية في سحب خاص على الجوائز، حيث فاز فريق السيب من عمان (فئة تحت 14 سنة للأولاد) برحلة العمر لزيارة استاد الاتحاد في مدينة مانشستر والتدرب فيه، إضافة إلى فرصة لمشاهدة مباراة الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي في الملعب.

وفاز فريق أكاديمية جي آر 7، الحائز اللقب ضمن فئة تحت 12 سنة، بدورة تدريبية يقدمها مدربو مانشستر سيتي، الذين سيسافرون للعمل مع الفريق في سلطنة عمان.

وفي تعليق له، قال سيمون هيويت، مدير عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة السيتي لكرة القدم: «شهدت نسخة 2025 من كأس مانشستر سيتي أبوظبي رقماً قياسياً. منذ انطلاق هذه البطولة في عام 2017، شهدنا تطوراً هائلاً، مع استضافة أكثر من 60 فريقاً دولياً في أبوظبي، ومشاركة 180 فريقاً بشكل عام، وهذا يؤكد الاهتمام الهائل بالمشاركة في هذه المنافسات على نطاق عالمي.

كان من دواعي سروري أن أرى جميع الأولاد والبنات يستمتعون خلال عطلة الأسبوع التي شهدت مستويات مميزة من كرة القدم. نتوجه بالشكر لجميع اللاعبين، والفرق والمدربين، والآباء والمشجعين، لمساهمتهم في جعل هذين اليومين مميزين للغاية. كما نشكر شركاءنا، الذين كان لهم دور بالغ الأهمية في مساعدتنا على تنظيم حدث بهذا الحجم والمكانة. ونتطلع إلى حضور الجميع في كأس مانشستر سيتي أبوظبي في عام 2026».