«ترايثلون ياس».. تجربة مجتمعية بمشاركة 1300 رياضي



أبوظبي (الاتحاد)

شارك 1300 رياضي في ترايثلون ياس الذي تضمن مجموعة من سباقات التتابع والسباقات الفردية، وتنافس الرياضيون ضمن فئات مختلفة، ومن ضمنها أولمبيك أكوا بايك، وسبرينت أكوا بايك، وسباق تتابع الفرق سوبر سبرينت، وسباق التتابع الأولمبي، وسباق تتابع الفرق سبرينت.

انطلق المشاركون في سباق التريثلون حول حلبة مرسى ياس، حيث شاركوا في التحدي الفريد من نوعه، بالسباحة عبر المرسى، ومن ثم أكملوا سباقات الدراجات والجري على مسار الفورمولا- 1، وشهد الحدث أداءً قوياً قدمه كل من الأفراد والفرق، حيث فاز جان يانكي بفئة أولمبيك أكوا بايك، للرجال بزمن قدره 2:07:42، في حين حققت كاثرينا سانجر الفوز في الفئة المفتوحة للسيدات بزمن قدره 1:59:00، وفي سباق سبرينت أكوا بايك، أنهى رافائيل شيبارد السباق المفتوح للرجال بزمن 58:33، وفازت مايا صوفيا لازار بالسباق المفتوح للسيدات بزمن 54:31.

وفي فئات تتابع الفرق، أحرز فريق 4SLA، المكون من آليونا هاي، وبولا جونزاليس وإيلا نايت، المركز الأول في سباق تتابع سوبر سبرينت للسيدات. وفاز فريق Tri Catch Us، المكون من زاك جونستون، ونواه جود ليكليرك، وكاي لوكاس مايدن في السباق ضمن فئة الرجال، في حيث احتل فريق FALCON 6، المكون من داركو سكوليك، وداميان كابانادزي، وشما الحوسني - المركز الأول في فئة المختلط.

في سباق تتابع الفرق الأولمبي، فاز فريق The Chickadees، المكون من أكشيتا فيباكار، وفاطمة شيخ، وإيلونا شيمييفا، بالمركز الأول في فئة السيدات، وحقق فريق Los tres burros، المكون من غيوم دوفوند، وفيليكس بيدولا، وآدم ميلوارد، الفوز في فئة الرجال. واحتل فريق AD TRI Family، المكون من مايا جويتز، وأنجيل دوران، وميلوس ميلانوفيتش، المركز الأول في فئة المختلط.

وشهد سباق تتابع الفرق السريع سبرينت فوز فريق 4LSA، المكون من ستيفاني ريدوك، وآنا ستاين، وميجان موستاش، بفئة السيدات، وفوز فريق Spira 2، المكون من حماد حفيظ، وحسن كاكوزا، وعبير بن إسماعيل، بفئة المختلط.

يواصل ترايثلون ياس استقطاب المشاركين من داخل دولة الإمارات وخارجها، ليسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالأحداث الرياضية المتعددة في المنطقة، وخاصة مع الطقس اللطيف الذي توفره أبوظبي خلال فصل الشتاء، لتصبح مركزاً لعشاق اللياقة البدنية.