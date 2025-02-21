5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في «الشاطئية الخليجية»



أبوظبي (وام)



يشارك منتخب التقاط الأوتاد في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية المقرر إقامة نسختها الثالثة «مسقط 2025» من 5 إلى 11 أبريل المقبل في العاصمة العُمانية.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الفروسية والسباق، اختيار 5 فرسان لتمثيل المنتخب في الألعاب الشاطئية الخليجية، بعد تقييم مشاركتهم في المنافسات المحلية والنقاط المحققة فيها.

وقال المزروعي، إن القائمة تضم عيسى عبدالمجيد البلوشي، وفهد شنوان الشمري، وسيف مبارك الحارثي، ومحمد عبدالله حسين، وخالد الهاشمي، مشيراً إلى أن المنتخب سيخوض فترة إعداد قبل المشاركة في الألعاب الخليجية، بمعسكر داخلي في ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية بأبوظبي من 10 مارس المقبل حتى موعد السفر إلى مسقط مطلع أبريل.