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الرياضة

افتتاح رائع للدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة

افتتاح رائع للدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة
21 فبراير 2025 16:52

 
الفجيرة (الاتحاد)

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أشاد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، بالمستوى التنظيمي لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، من خلال الافتتاح الرائع للنسخة الثالثة بالفجيرة، مؤكداً على السمعة الرائدة لإمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية في أوساط الرياضة العالمية.
تضمن الحفل عرضاً بعنوان الفجيرة بين الماضي والحاضر، وأوبريت حمل عنوان «هذا محمد بن حمد»، وحضره الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، ومدير البطولة، والدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة.

 

الإمارات
الفجيرة
الكاراتيه
مجمع زايد الرياضي
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