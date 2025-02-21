الأرقام والقصص التاريخية للمواجهات النارية في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهات يتوقع أن تكون نارية وصاخبة، بين القوى الكبرى بـ«القارة العجوز»، والتي تشهد مباريات يترقبها الجميع خلال الأيام المقبلة.

وتكشف المواجهات المرتقبة لدور الـ16 عن أرقام تاريخية وقصص وحكايات استثنائية بين الفرق ، حيث يقام هذا الدور4 و5 مارس المقبل في الذهاب و11 و12 من الشهر نفسه للإياب، بينما تقام مباريات ربع النهائي 8 و9 أبريل المقبل للذهاب و15و16 من الشهر نفسه للإياب.

وأسفرت القرعة عن التالي:

المواجهة الأولى: أستون فيلا مع كلوب بروج.

المواجهة الثانية: دورتموند مع ليل.

المواجهة الثالثة: ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد.

المواجهة الرابعة: بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن.

المواجهة الخامسة: أيندهوفن مع أرسنال.

المواجهة السادسة: فينورد مع إنتر ميلان.

المواجهة السابعة: باريس سان جيرمان مع ليفربول.

المواجهة الثامنة: بنفيكا مع برشلونة.

تحمل مواجهة بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن رقم 4 في تاريخ مواجهات الفرق الألمانية بدوري الأبطال، كما أنها الأولى بين الفريقين، وكان بايرن ميونيخ هو الطرف الحاضر في المواجهات الثلاث الماضية، حيث خسر مرة وفاز مرتين.

- موسم 1997-1998 خسر أمام دورتموند في ربع النهائي.

- ⁠ موسم 1997-1998 (فاز في ربع النهائي على كايزرسلاوترن).

- ⁠موسم 2012-2013 فاز في النهائي على بوروسيا دورتموند.

وأوقعت القرعة فريق إنتر ميلان في مواجهة فينورد، وتفوق الإنتر في آخر 11 مباراة متتالية بالمسابقات الأوروبية أمام الفرق الهولندية (فاز 7 وتعادل 4)، بينما تعود آخر هزيمة إلى 0-1 على أرضه أمام فينورد في أبريل 2002 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي

ولقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هو السابع بينهما في تاريخ المسابقات الأوروبية، ليصبح الثنائي في الترتيب الثاني بوصفهما أكثر فريقين من نفس البلد ألتقيا وجهاً لوجه في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تشيلسي وليفربول وكلاهما تواجها أوروبياً (10 مرات) ‎.

ولم يخسر أرسنال في مبارياته الخمس على أرضه ضد أيندهوفن (فاز 3 وتعادل 2) وهو أكبر عدد من المباريات التي خاضها على أرضه أمام فريق في المسابقات الأوروبية من دون خسارة على الإطلاق

ويلتقي ليفربول وباريس سان جيرمان في مراحل خروج المغلوب من إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى للمرة الأولى منذ نصف نهائي كأس أبطال الكؤوس موسم 1996-1997 (فاز النادي الباريسي 3-2 في مجموع المباراتين) وبالتالي يسعى «الريدز» للثأر من تلك الهزيمة للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

ويلتقي برشلونة أمام بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة الثامنة بينهما في تاريخ البطولة، وحافظ «البارسا» على نظافة شباكه في خمس من مبارياته السبع الماضية ضد بنفيكا في المسابقة، ليكون ثاني أكثر مواجهة لا يتلقى فيها أهدافا ضد فريق محدد. ‎