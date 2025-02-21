«المحترفين» تواصل مبادرة «الكرة من أجل صحة المجتمع»



أبوظبي (الاتحاد)



تواصل رابطة المحترفين فعاليات مبادرة كرة القدم من أجل صحة المجتمع، وأخرى للأطفال، والذي تنظمه بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً بالمارية أكتيف بأبوظبي 22 و23 فبراير الجاري.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز النشاط البدني والعمل الجماعي، والصحة العامة من خلال كرة القدم، وتعد المبادرة التي تستهدف الأطفال فرصة مثالية لهم للمشاركة في أنشطة كرة قدم تفاعلية، كما تشهد إقامة مسابقات ترفيهية يتخللها توزيع جوائز على المشاركين، حيث تهدف المبادرة في غايتها الاستراتيجية إلى توفير معلومات قيمة حول الحفاظ على الصحة في إطار ترفيهي وممتع.

جدير بالذكر بأن البرنامج جزء من الاتفاقية التي تم توقيعها في أكتوبر 2024 لتصبح بموجبها شركة مبادلة للاستثمار شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين موسم 2024-2025، الاتفاقية التي تضمنت العديد من المشاريع التوعوية والرياضية والترفيهية لمختلف فئات المجتمع ضمن مشاريع برامج الشراكة المجتمعية.