الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي ( أبوظبي)



أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات نارية بعضها يوصف بأنه نهائي مبكر للبطولة، وذلك بعد نهاية مباريات الملحق في النسخة الأولى من النظام الجديد عقب انتهاء مرحلة الدوري.

وشهدت البطولة صداماً شرساً في جميع مراحلها التي انتهت على وقع الكثير من المفاجآت، لعل أبرزها خروج مانشستر سيتي للمرة الأولي من دور خروج المغلوب على يد ريال مدريد قبل الوصول إلى دور الـ16، كما كان الصراع محتدماً في جميع ملاعب «القارة العجوز»، لنيل بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 وباقي الأدوار الإقصائية، لاسيما بعد الوداع المبكر لأندية من العيار الثقيل، ليس السيتي وحده، ولكن أيضاً خروج الثلاثي الإيطالي ميلان واليوفي وأتالانتا، حيث فاز فينورد الهولندي على ميلان بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفرط يوفنتوس، في التفوق ذهاباً بنتيجة 2-1، وسقط في الإياب 1-3 هدف لمصلحة أيندهوفن الهولندي، وخرج أتالانتا أمام كلوب بروج البلجيكي.



قرعة دور الـ16

كلوب بروج البلجيكي - أستون فيلا الإنجليزي

بروسيا دورتموند الألماني - ليل الفرنسي

ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني - باير ليفركوزن الألماني

أيندهوفن الهولندي - أرسنال الإنجليزي

فينوورد الهولندي - إنتر ميلان الإيطالي

باريس سان جيرمان الفرنسي - ليفربول الإنجليزي

- بنفيكا البرتغالي - برشلونة الإسباني



وتقام مباريات الذهاب في الرابع والخامس من مارس المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولاً، بينما تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.



دور الثمانية

1- الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول سيواجه الفائز من مواجهة كلوب بروج وأستون فيلا

2- الفائز من مواجهة أيندهوفن وأرسنال سيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

3- الفائز من مواجهة بنفيكا وبرشلونة سيواجه الفائز من مواجهة بروسيا دورتموند وليل

4- الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وليفركوزن سيواجه الفائز من مواجهة فينوورد وإنتر

تقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق الفائز من المواجهة الأولى أحد يومي الثامن والتاسع من أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 15 و16 أبريل.

قرعة نصف النهائي

الفائز من المواجهة الثانية في دور الثمانية ضد الفائز من المواجهة الأولى

الفائز من المواجهة الثالثة في دور الثمانية ضد الفائز من المواجهة الرابعة.

وتقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق المنتصر من المواجهة الأولى أحد 29 و30 أبريل، وتقام مباريات الإياب 6 و7 مايو.