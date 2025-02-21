«فرسان الإمارات» يتألقون في كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)



انطلقت فعاليات كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بمنافسة افتتاحية البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي تتزامن مع الحدث الرئيس، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، برعاية نادي الشارقة للفروسية، وصمم مسارها بحواجز الـ125سم، وأقيمت بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بمشاركة 75 فارساً وفارسة، وتقدمهم 4 من فرسان الإمارات على منصة التتويج، أولهم الفارسة علياء عدنان المهيري مع الجواد «سنشو دي روت»، وأنهت الجولة في زمن سريع وحاسم حيث بلغ 54:00 ثانية، ويعتبر فوزاً مهماً في مسيرة الفارسة علياء المهيري في ميادين القفز، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عبد الله حمد الكربي والجواد «إن إن كونتر أتاك» والزمن 56:71 ثانية، والثالث الفارس أحمد عبدالله بن خادم والجواد «آرتيست دو كابوشين» وأنهى الجولة في 57:94 ثانية.

وفاز الفارس المغربي عبد الكبير ودّار في المنافسة التأهيلية الأولى لجائزة لونجين الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمّم مسارها بحواجز الـ140سم، وتنافس فيها 79 فارساً وفارسة، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس المغربي عبدالكبير ودّار مع الجواد «سيكا مالوني»، وأنهى الجولة في 53:83 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس البلجيكي كونستانت فان باسشين والفرس «كايسمت» والزمن 57.01 ثانية، ومن بعده في المركز الثالث الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، وأنهى الجولة مع الجواد «سانتوس هايبيكا» في 57:48 ثانية، وأحرز فارسنا الشاب هزاع حمد الظاهري المركز الرابع مع الجواد «إيلوي» بزمن 57:48 ثانية.

وتواصلت الجمعة منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، وعلى الميدان الرملي الداخلي، أقيمت منافسة تجميع النقاط بالجوكر، برعاية سنشرو الشارقة، وصمم مسارها بـ10 حواجز ارتفاعها 130سم، والحاجز الجوكر ارتفاعه 140سم، وتنافس فيها 76 فارساً وفارسة، وجمع 16 فارساً كامل النقاط، وقدرها 65 نقطة، وأحرز الفوز الثاني من فئة النجمتين لفرسان الإمارات الفارس الشيخ خالد سلطان خالد القاسمي مع الجواد «إكساليبور 3»، وجمع كامل النقاط في 43:87 ثانية.

وعلى الميدان الخارجي جرت وقائع المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصمّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140سم، وتنافس فيها 79 فارساً وفارسة، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس الألماني ديفيد ويل والجواد «كلوي 39»، وأنهى الجولة في 60:39 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الأوزبكي عبدالرخمون عبداللايف والجواد «قو فور إت بي» والزمن 60:99 ثانية، وحصد جائزة المركز الثالث الفارس السوري أسامة الزبيبي والجواد «بي إي سي هوجو» والزمن 61:43 ثانية.

وتتواصل المنافسات بعد ظهر اليوم الجمعة على الميدان الخارجي، ومنها أولى المنافسات في البطولة الدولية من فئة الخمس نجوم، من جولة واحدة على حواجز الـ145سم وبرعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتليها المنافسة التأهيلية لجائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية من فئة الخمس نجوم، وعلى الميدان الداخلي تقام منافسة المرحلتين من فئة النجمتين، برعاية كفالور، وارتفاع حواجزها 115سم.