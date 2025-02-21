برنامج «الأدوار الإقصائية» إلى نهائي «يوروبا ليج»



نيون (أ ف ب)



فيما يلي برنامج الأدوار الإقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» حتى المباراة النهائية المقررة في مدينة بلباو الاسبانية في 21 مايو المقبل بموجب القرعة التي سحبت في مدينة نيون السويسرية:



دور الـ 16

ألكمار (هولندا) - توتنهام (إنجلترا)

أياكس (هولندا) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

بودو جليمت (النرويج) - أولمبياكوس (اليونان)

فيكتوريا بلزن (التشيك) - لاتسيو (إيطاليا)

فنربخشة (تركيا) - رينجرز (أسكتلندا)

روما (إيطاليا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)

أف سي أس بي (رومانيا) - ليون (فرنسا)

ريال سوسيداد (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)

تقام المباريات في 6 مارس و13 منه إياباً.

- ربع النهائي

- الفائز في مواجهة ألكمار وتوتنهام - الفائز في مواجهة أياكس وأينتراخت فرانكفورت (المباراة رقم 1)

- الفائز في مواجهة بودو جليمت وأولمبياكوس - الفائز في مواجهة فيكتوريا بلزن ولاتسيو (المباراة رقم 2)

- الفائز في مواجهة فنربخشة ورينجرز - الفائز في مواجهة روما وأتلتيك بلباو (المباراة رقم 3)

- الفائز في مواجهة أف سي أس بي وليون - الفائز في مواجهة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد (المباراة رقم 4)

تقام المباريات في 10 أبريل ذهاباً و17 منه إياباً.

نصف النهائي

الفائز في المباراة رقم 2 - الفائز في المباراة رقم 1

الفائز في المباراة رقم 4 - الفائز في المباراة رقم 3

تقام مباراتا نصف النهائي في 1 مايو ذهاباً و8 منه إياباً.