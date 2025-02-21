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الرياضة

جوارديولا يشكك في لحاق هالاند بمباراة السيتي وليفربول

جوارديولا يشكك في لحاق هالاند بمباراة السيتي وليفربول
21 فبراير 2025 18:29

 
مانشستر (أ ب)


قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن الشكوك لا تزال تحوم بشأن إمكانية لحاق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بالمباراة المرتقبة ضد ليفربول.

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ويسابق هالاند، الذي يتعافى من إصابة في الركبة، الزمن للمشاركة في لقاء مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرض هالاند للإصابة في ركبته اليمنى في وقت متأخر من مباراة مانشستر سيتي ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي، التي انتهت بفوز الفريق «السماوي» 4- صفر بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتسببت الإصابة في غياب هالاند عن اللعب مع السيتي ضد مضيفه ريال مدريد الإسباني، في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فريق جوارديولا 1-3، ليودع المسابقة القارية مبكراً للغاية.
وعند سؤاله عن جاهزية هالاند للمشاركة أمام ليفربول، قال المدرب الإسباني إنه غير متأكد من مشاركته، مشيراً إلى أن المهاجم سيخضع لفحص طبي جديد السبت.
واكتفى جوارديولا، الذي لم يتطرق إلى تفاصيل أكثر، بالقول «ربما».
أوضح مدرب السيتي أن جون ستونز قلب دفاع الفريق، الذي خرج في وقت مبكر من لقاء الريال، ربما يحتاج لجراحة بسبب إصابة في الساق، مؤكداً غيابه أمام ليفربول.
ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب البطولة حالياً برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاءً فقط.
في المقابل، تبدو مهمة مانشستر سيتي هذا الموسم صعبة في سباق المنافسة على اللقب، الذي تُوج به في المواسم الأربعة الأخيرة، في ظل وجوده بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة، قبل خوض مبارياته الـ13 الأخيرة بالبطولة هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
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