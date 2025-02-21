«صدام محتمل» بين ليفربول وريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح الطريق المحتمل أمام ليفربول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 واضحاً الآن، بعد قرعة دور الـ 16، ومن المحتمل أن يواجه ليفربول فريق ريال مدريد مرة أخرى في مرحلة خروج المغلوب، واحتل فريق آرني سلوت صدارة مرحلة الدوري في المسابقة، ليحجز مكانه مباشرة في دور الستة عشر، لكن ذلك لم يسفر عن قرعة سهلة كما كان يأمل.

يواجه ليفربول فريق باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، في أصعب قرعة ممكنة، وكان من الممكن أن يواجه «الريدز» بنفيكا، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى ربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند أو ليل، بينما كان باريس سان جيرمان الفريق الأكثر إثارة للإعجاب في دور المجموعات، حيث سحق بريست 10-0 في مجموع المباراتين.

وإذا تغلب ليفربول على الفريق الفرنسي، يواجه أستون فيلا أو كلوب بروج في ربع النهائي، ويكون ليفربول المرشح الأوفر حظاً للفوز على أي من الفريقين، لكن تعادل فيلا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع أظهر أنه قادر بالتأكيد على التسبب في مشاكل.

ويمنح الفوز في ربع النهائي ليفربول بكل تأكيد فرصة التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فريق من أيندهوفن، أرسنال، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المتنافسين الأربعة المحتملين، حيث يواجه أرسنال فريق أيندهوفن في دور الستة عشر، ويتنافس ناديا العاصمة مدريد وجهاً لوجه.

ومن ثم، هناك احتمال أن يلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نصف النهائي، حيث يسعى الفريقان بشدة إلى الانتقام، وتغلب ليفربول على ريال مدريد في نوفمبر في مرحلة الدوري، لكنه خرج على يد العملاق الإسباني في كل من مواسمه الثلاثة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وإذا تمكن ليفربول من التفوق على فريق كارلو أنشيلوتي، من المؤكد أنه يدخل المباراة النهائية في ميونيخ في نهاية مايو باعتباره المرشح الأقوى للفوز، ويأمل بايرن ميونيخ في التأهل على أرضه، ولكن برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للتقدم عبر هذا الجانب من القرعة في ظل مستواه الحالي.