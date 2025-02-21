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الرياضة

قرعة «أبطال أوروبا» تبتسم في وجه برشلونة!

قرعة «أبطال أوروبا» تبتسم في وجه برشلونة!
21 فبراير 2025 19:22

 
معتز الشامي (أبوظبي)


تحدد مواجهات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، بعد إجراء القرعة، كذلك طريق الفرق في دور الثمانية ونصف النهائي حتى في «نهائي الأحلام» في ميونيخ.
ستكون من أكثر المباريات المنتظرة هي مباراة باريس سان جيرمان وليفربول، حيث من المقرر أن يقام الإياب في «أنفيلد»، ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة، حيث يتنافس اثنان من أقوى الفرق في أوروبا على مكان في ربع النهائي، ويواجه الفائز في المباراة الفائز من مباراة كلوب بروج مع أستون فيلا، ما يشير إلى أن الفريق المتقدم من هذا الجزء من المجموعة سيكون لديه مسار أسهل نسبياً.
ومن بين المباريات المثيرة الأخرى التي يتوقعها كيليان مبابي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يقام الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، ما يضمن أجواء مثيرة، ويواجه الفائز في المباراة الفائز من مباراة أيندهوفن ضد أرسنال.
على الجانب الآخر من المجموعة، يواجه برشلونة منافسه بنفيكا البرتغالي، وهو الفريق الذي هزمه بالفعل في دور المجموعات، وتقام مباراة الإياب على ملعب مونتجويك، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني أفضلية طفيفة، وفي حال فوز برشلونة بالمباراة، يواجه الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند ضد ليل، على أن تقام مباراة الإياب في فرنسا، وبهذه المواجهات، يبدو برشلونة أحد الفرق الأكثر حظاً بالقرعة.
وأخيراً يواجه بايرن ميونخ فريق باير ليفركوزن في واحدة من أهم مباريات دور الستة عشر، والفائز من المباراة سيلعب في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة فينورد وإنتر ميلان.
وتنطلق منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 2025 يومي 4 و5 مارس، بمباريات الذهاب، والإياب 11 و12 مارس.

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دور الـ 16
باريس سان جيرمان - ليفربول
كلوب بروج - أستون فيلا
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد
أيندهوفن - أرسنال
بنفيكا - برشلونة
بوروسيا دورتموند - ليل
بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن
فينورد - إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
بنفيكا
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