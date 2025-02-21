ميرلير بطل «المرحلة الخامسة» في «طواف الإمارات»

دبي (الاتحاد)



عاد البلجيكي تيم ميرلير، بطل أوروبا مجدداً، إلى منصة التتويج في «طواف الإمارات»، بعد أن أحرز لقب المرحلة الخامسة «مجلس دبي الرياضي» التي أقيمت في دبي، مسجلاً انتصاره السادس في تاريخ الطواف.

وتغلب ميرلير، دراج «سودال كويك ستيب»، على الإيطاليين: ماتيو مالوسيلي، وجوناثان ميلان، بطل المرحلتين الأولى والرابعة، عند دخول خط النهاية، وقطع ميرلير مسافة السباق البالغة 160 كلم في 3 ساعات و16 دقيقة و55 ثانية، حيث جاء مالوسيلي، دراج «أستانا»، في المركز الثاني، وميلان، دراج «ليدل تريك»، في المركز الثالث للمرحلة.

ووصل متوسط السرعة في المرحلة الخامسة إلى 48.751 كم في الساعة، وهو رقم قياسي جديد للمرة الأولى في «طواف الإمارات» لمرحلة على الطريق، متجاوزاً الرقم السابق المسجل في مرحلة الظفرة عام 2021، التي فاز بها ماثيو فان دير بول بسرعة 46.771 كم في ساعة.



أعطى شارة انطلاق المرحلة، معالي خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهدت المرحلة الكثير من الإثارة مع خطة مفاجئة وغير معتادة طبقها تادي بوجاتشار، عندما انفصل عن المجموعة الرئيسية، حيث تشكلت مجموعة من 7 متسابقين، تضم كوبي جوسينز، واثنين من «باردياني»، و4 دراجين من «فيني فانتيني»، وانضم إليهم بوجاتشار في وقت مبكر والذي بدا أنه وضع نفسه في مهمة مستحيلة، لكنه هاجم رفقة زميله دومان نوفاك بثبات.

وأشعلت خطوة بوجاتشار السباق، حيث ركز طاقته مع ذلك التقدم لخطف نقاط مرحلة السرعة المتوسطة الأولى، وبالفعل نجح في مبتغاه، ونال 8 نقاط، إلى جانب 3 ثوانٍ إضافية، وسع بها الفارق مع منافسيه في صدارة الترتيب العام، لكن بعدها نجحت المجموعة الرئيسية في مطاردة كوكبة المقدمة، ولم تسمح للفجوة بالاتساع لأكثر من دقيقتين، بينما وقع حادث في المنعطف الأخير نتيجة دخول الدراجين بسرعة عالية، لم يؤثر على المتنافسين الرئيسيين.



ووسع بوجاتشار الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 21 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينج دراج إينوس، ليحافظ بطل العالم على القميص الأحمر «برعاية الشركة العالمية القابضة».

واحتفظ جوناثان ميلان بالقميص الأخضر «برعاية مبادلة» لترتيب النقاط، حيث رفع رصيده إلى 53 نقطة، وخلفه بوجاتشار «42 نقطة»، مستفيداً من 9 نقاط حصل عليها في السباق، بينما قفز تيم ميرلير ثالثاً بـ «36 نقطة».

كما احتفظ جوشوا تارلينج بالقميص الأبيض «برعاية نخيل» لأفضل دراج شاب، والصربي دوردي جوريتش بالقميص الأسود «برعاية الدار» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توج الفائزين، معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة تو بوينت زيرو، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور ناصر العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وجاك أوبال، الرئيس، المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وهاشم الكعبي، مدير إدارة تنفيذي - إنجاز مشاريع البنية التحتية في نخيل، وسونجا إيدر اكوفيك، ممثل شركة الدار العقارية، وأميمة أبوبكر، نائب رئيس الاتصال المؤسسي في مبادلة.

وقال الفائز بالمرحلة الخامسة، تيم ميرلير: «سعيد بالفوز مرة أخرى في طواف الإمارات، حيث إنه أول فوز لي في النسخة الحالية، لقد كانت مرحلة صعبة جداً، وشهدت سرعة عالية من الجميع».

وأضاف: «السباق جاء على غير المتوقع، عندما قام بوجاتشار بالهجوم في وقت مبكر، والانفصال عن المجموعة الرئيسية، وحافظت على تمركزي في موقع جيد، عند الدخول إلى المنعطف الأخير، ثم الضغط في الأمتار الأخيرة التي شهدت سرعة هائلة من ميلان وماتيو».

من جانبه، قال بوجاتشار، متصدر الترتيب العام: «فخور بأن أكون عضواً في فريق الإمارات الذي يقدم عملاً مميزاً، لم يكن لدينا مشكلة في التمركز، وتقدمت أنا وزميلي دومان للحصول على بعض الثواني الإضافية، لقد كان سباقاً سريعاً وجيداً بالنسبة لنا».



المرحلة قبل الأخيرة

تنطلق المرحلة السادسة وقبل الأخيرة «مدن» لـ «طواف الإمارات 2025» في أبوظبي، يوم السبت في الساعة 12:40 ظهراً، من نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي «جزيرة المارية، جزيرة الريم، جزيرة أم يفينة، قصر الحصن»، ووصولاً إلى خط النهاية على كورنيش أبوظبي، لمسافة 165 كلم.

وقال خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «يُعدّ طواف الإمارات العالمي حدثاً وطنياً وعالمياً يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية على وجه الخصوص، كما يجسد نجاح الطواف التكامل بين المجالس الرياضية، ويؤكد التعاون الاستراتيجي المثمر بين مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي».

وأضاف: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه الطواف، وبالصور المبهرة التي نقلتها عدسات التلفزيون إلى العالم، والتي تبرز التطور المستمر الذي تشهده الدولة، وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة، كونها تحتفي بالتعليم والتميز الأكاديمي، حيث انطلقت من الجامعة الأميركية في دبي، واختتمت في جامعة حمدان بن محمد الذكية، بما يعكس دور الجامعات في تخريج أجيال مؤهلة قادرة على قيادة مختلف القطاعات في الإمارات وحول العالم، إلى جانب المرور في محمية المرموم الطبيعية، وعدد من المناطق السكنية والتجارية والرياضية التي أصبحت من المعالم المميزة لدبي والمشهورة عالمياً».

نتائج المرحلة الخامسة

- تيم ميرلير «سودال كويك ستيب»

- ماتيو مالوسيلي «إكس دي إس أستانا»

- جوناثان ميلان «ليدل تريك»

- سام ويلسفورد «ريد بل هانزجروهي»

التصنيف العام

- تادي بوجاتشار «الإمارات إكس آر جي» - 15:40:34 ساعة

- جوشوا تارلينج «إينوس»+21 ثانية

- إيفان روميو «موفيستار» +27 ثانية

- فين فيشر بلاك «ريد بل بورا هانزجروهي» +28 ثانية

- جاي فاين «الإمارات إكس آر جي» +36 ثانية

قمصان الطواف

القميص الأحمر «متصدر الترتيب العام بالتوقيت الزمني الإجمالي» تادي بوجاتشار

القميص الأخضر «متصدر ترتيب النقاط» جوناثان ميلان

القميص الأبيض «أفضل دراج شاب» جوشوا تارلينج

القميص الأسود «مرحلة السرعة المتوسطة» دوردي جوريتش