استدعاء ناصر النعيمي لاعب النصر إلى قائمة عُمان



معتصم عبدالله (أبوظبي)



استدعى رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عُمان لكرة القدم، ناصر النعيمي لاعب النصر، إلى قائمة «الأحمر»، الذي يستعد لخوض معسكر إعداد داخلي ينطلق السبت، ويستمر حتى 3 مارس المقبل بالعاصمة مسقط.

ويلعب النعيمي «22 عاماً»، والمقيد في فئة «أبناء المواطنات»، ضمن صفوف «العميد»، حيث خاض مع «الأزرق» 19 مباراة في المسابقات المحلية، سجل خلالها هدفاً وحيداً.

وفي الوقت الذي تخلو فيه لائحة التعميم السنوي للقيد والتسجيل باتحاد الكرة، من الإشارة بشأن حالات مماثلة للاعبين أبناء المواطنات، تمنح ذات اللائحة فئات المواليد والمقيمين الذين يلعبون لمنتخبات بلدانهم، فرصة إكمال الموسم، على أن لا يُعاد تسجيلهم لاعبين مقيمين.

وكانت رابطة المحترفين قررت في تعميم يتعلق بالموسم الحالي 2024-2025، خفض عدد اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لأندية المحترفين إلى 25 لاعباً، وبحد أقصى 5 لاعبين أجانب و5 لاعبين مقيمين، على أن يكون المقيم في حالة تسجيله للمرة الأولى في الدولة من مواليد عام 2004 وما فوق.

ونص التعميم على أن تتم معاملة اللاعبين من فئة مواليد الدولة معاملة اللاعبين المواطنين من حيث التسجيل والمشاركة في جميع مسابقات الرابطة.

على صعيد متصل، أعلن ألفريد شرودر مدرب النصر غياب 4 لاعبين عن مباراة الجزيرة المقررة السبت في «الجولة 17» لدوري أدنوك للمحترفين، وضمت السويسري هاريس سيفروفيتش، والحارس عبدالله التميمي للإصابة، بجانب عبدالله إدريس وعبدالرحمن العامري المنتقلين من «فخر أبوظبي» بسبب شرط الإعارة.