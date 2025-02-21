قرعة «أبطال أوروبا» تضرب أسهم أرسنال!



معتز الشامي (أبوظبي)



أجريت قرعة دور خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا، ليعرف كل فريق طريقه حتى نهائي ميونيخ في مايو المقبل، ولكن كيف أثرت هذه القرعة على آمال كل فريق في الفوز بالبطولة، وفق حسابات شبكة «أوبتا»، بعد أن احتل ليفربول صدارة مرحلة الدوري، دخل قرعة دور الستة عشر باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة، ومع ذلك، فقد تم تكليفه بأصعب قرعة ممكنة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، ونتيجة لذلك انخفضت فرصه في الفوز بالبطولة مرة أخرى من 20.2% إلى 17.2%.

ومع ذلك، حتى مع احتمال مواجهة باريس سان جيرمان في الدور المقبل، وأستون فيلا في ربع النهائي، وأرسنال أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، لا يزال ليفربول لديه فرصة أكبر للمجد من أي فريق آخر، وكان أرسنال الأكثر تضرراً من القرعة، حيث انخفضت فرصه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق أكثر من أي فريق آخر.

ويواجه أرسنال فريق آيندهوفن في دور الستة عشر، والذي تغلب عليه 4-0 على أرضه في مرحلة المجموعات الموسم الماضي (1-1 خارج أرضه) وسيكون واثقاً من الفوز، ومع ذلك، في ظل انتظار أحد فرق مدريد في ربع النهائي وربما ليفربول في نصف النهائي، فإن الطريق للفوز بالبطولة ليس سهلاً على الإطلاق، وبعد أن دخل إلى القرعة باعتباره المرشح الثاني للفوز، بنسبة 16.8% للفوز، أصبحت فرصهم الآن 13.6%، ما يجعلهم في المركز الثالث بين المرشحين للفوز.

وتم تجاوزهم في نظر حسابات شبكة «أوبتا» من برشلونة، الذي احتل المركز الثاني في مرحلة الدوري، وتجنب جميع الفرق المذكورة حتى النهائي، بعد أن تم وضعه في الجانب الآخر من القرعة، ومع مواجهة بنفيكا في دور الستة عشر ثم بوروسيا دورتموند أو ليل في ربع النهائي، ارتفعت فرص هانسي فليك في قيادة فريقه إلى المجد بنسبة 2.7%، من 12.7% إلى 15.4%.

وكان باير ليفركوزن هو ثاني أكبر المستفيدين من القرعة، حيث زادت آماله في الفوز بدوري أبطال أوروبا بنسبة 1.2%. وارتفعت فرص ريال مدريد بنسبة 1.1%، وانخفضت فرص منافسه في دور الستة عشر، أتلتيكو مدريد، بنسبة 0.9%.

ويظل إنتر ميلان رابع المرشحين للفوز باللقب، حيث ظلت فرصه في الفوز متساوية تقريباً بعد التعادل 12.7%. ولم تتغير فرص باريس سان جيرمان 8.8%، ويحتفظ 7 مرشحين غير متوقعين للقب بفرصة أقل من 1.5%.