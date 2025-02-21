دبا يكسب «ديربي الفجيرة» ويصعد إلى صدارة «الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



قاد هدف «المخضرم» دياجو دا سيلفا، مهاجم دبا، فريقه إلى فوز ثمين على حساب مضيفه الفجيرة 1-0، في مواجهة «الديربي» التي جمعت الفريقين، ضمن «الجولة الـ18» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل دا سيلفا الهدف الوحيد لـ«النواخذة» من ضربة جزاء في الدقيقة 74، ليحصد فريقه ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 34 في صدارة الترتيب، فيما تراجع «الذئاب» إلى مركز «الوصافة» وله 33 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز الإمارات «السابع» على جلف أف سي «الأخير» بنتيجة 2-0، فيما حسم التعادل 4-4 مواجهة جلف يونايتد والجزيرة الحمراء.

وتختتم الجولة مساء اليوم بمباريات الظفرة وحتا، ومصفوت والعربي، ويونايتد ومجد.