سوسيداد ومانشستر يونايتد يرفعان الإثارة في «يوروبا ليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح الطريق إلى نهائي الدوري الأوروبي واضحاً الآن للفرق المتنافسة، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية 21 مايو على ملعب أتلتيك بيلباو الإسباني «سان ماميس»، وأجريت قرعة دور الـ 16 من «يوروبا ليج»، لتكشف عن مسار مليء بالتحديات للفرق التي لا تزال تتنافس على اللقب.

ومن أبرز مواجهات دور الـ 16 لقاء أياكس وآينتراخت فرانكفورت، وهما من أقوى أندية أوروبا، ويتواجه الفريقان الهولندي والألماني في واحدة من أكثر مباريات الإقصاء إثارة في هذه المرحلة، حيث يتنافس الفريقان على مكان في ربع النهائي، ويواجه الفائز من المواجهة المتأهل من مباراة ألكمار وتوتنهام، حيث يلعب الفريق الإنجليزي مباراة الإياب في لندن.

من ناحية أخرى، يبدو أن لاتسيو، الذي تصدر مجموعته، لديه طريق أسهل نسبياً، حيث سيواجه فيكتوريا بلزن، ويتمتع الإيطاليون بميزة خوض مباراة الإياب على أرضهم في الملعب الأولمبي بروما، ويلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة بودو جليمت وأوليمبياكوس، بطل الدوري الحالي، في ربع النهائي.

لن تكون مهمة الفريقين الإسبانيين بلباو وريال سوسيداد سهلة في مواجهتي دور الـ 16، يواجه بيلباو منافسه روما الذي أقصي بورتو في الأدوار الإقصائية، تعادل الفريقان 1-1 في الملعب الأولمبي خلال مرحلة المجموعات، لذا فإن المباراة صعبة للغاية، ويقام الإياب في سان ماميس، ويلعب المتأهل من المباراة مع المتأهل من لقاء فنربخشة ورينجرز، مع تمتع الفريق الأسكتلندي بميزة لعب مباراة الإياب على أرضه.

ويواجه ريال سوسيداد تحدياً كبيراً أمام مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن تكون المباراة واحدة من أكثر المباريات إثارة في الجولة، حيث يتنافس الفريقان على مكان في ربع النهائي، ويواجه الفائز إما أولمبيك ليون أو ستيوا بوخارست، مع تمتع الفريق الفرنسي بميزة خوض مباراة الإياب في فرنسا، تقام مباريات الذهاب 6 مارس، والإياب 13 مارس.



دور الـ 16

لاتسيو - فيكتوريا بلزن

بودو جليمت - أوليمبياكوس

أياكس - آينتراخت فرانكفورت

ألكمار - توتنهام

روما - أتلتيك بلباو

فنربخشة - رينجرز

ستيوا بوخارست - أولمبيك ليون

ريال سوسيداد - مانشستر يونايتد