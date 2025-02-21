الأهلي يصالح جماهيره في الدوري السعودي

الرياض (د ب أ)



فاز الأهلي على مضيفه ضمك 2-صفر، ضمن «الجولة 21» من الدوري السعودي لكرة القدم، ورفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس.

وصالح الأهلي جماهيره بالفوز على ضمك، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النصر، كما أنه واصل نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، وتابع تقدمه في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سيواجه الريان القطري ذهاباً وإياباً يومي الرابع و11 مارس المقبل في دور الستة عشر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق إيفان توني، حيث مرر عبد القادر بدران مدافع ضمك الكرة إلى حارس فريقه نيتو، لكن الأخير فشل في السيطرة عليها لتتهادى نحو الشباك قبل أن يبعدها لتصل إلى جالينو الذي مررها إلى توني المنطلق من الخلف ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل جالينو الهدف الثاني للأهلي، حيث استغل تمريرة قصيرة من محمد الخيبري مدافع ضمك لحارس مرماه نيتو، ليخطف الكرة ويضعها في الشباك.