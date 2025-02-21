لوس إنجلوس «الأعلى قيمة» من «فريق ميسي»



نيويورك (رويترز)



تفوق نادي لوس أنجلوس على إنتر ميامي الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحتفظ بمكانته كأعلى فريق في القيمة بالمالية بالدوري الأميركي لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، وفقاً للقائمة السنوية 2025 التي نشرتها مجلة فوربس.

وبلغت قيمة لوس أنجلوس 1.25 مليار دولار، بزيادة أربعة بالمئة عن العام الماضي، ونحو ضعف متوسط قيمة 29 فريقاً في الدوري، والتي بلغت 690 مليون دولار.

وتم استبعاد نادي سان دييجو، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى هذا العام، من التصنيف.

وجاء ميامي، المدعوم بتأثير ميسي الذي أدى إلى عقود رعاية قياسية وزيادة في الحضور والاهتمام الجماهيري منذ انضمامه للفريق في يوليو 2023، في المركز الثاني بالقائمة بعد أن ارتفعت قيمته بنسبة 17 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار.

وبحسب مجلة فوربس، تضاعفت قيمة ميامي منذ عام 2022.

وخلال موسم 2024 للدوري الأميركي، حصل ميامي على رقم قياسي من النقاط بلغ 74 نقطة في الموسم الاعتيادي، وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب، لكن الفريق تعرض لخروج مفاجئ من الدور الأول في الأدوار الإقصائية أمام أتلانتا يونايتد.

واستكمل حامل اللقب لوس أنجلوس جالاكسي (مليار دولار) وأتلانتا يونايتد (975 مليون دولار) ونيويورك سيتي (875 مليون دولار) المراكز الخمسة الأولى.

وينطلق الموسم 30 للدوري الأميركي لكرة القدم الجمعة.