أندرييفا تكتب التاريخ في «دبي للتنس»



دبي (أ ف ب)



تأهلت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الرابعة عشرة عالمياً إلى نهائي دورة دبي للألف نقطة في التنس، بإقصائها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا «السابعة» 6-4 و4-6 و6-3.

ودخلت الروسية الشابة البالغة 17 عاماً، و298 يوماً التاريخ باعتبارها أصغر لاعبة تبلغ نهائي إحدى دورات رابطة المحترفات للألف نقطة.

وتدخل أندرييفا قائمة العشر الأوليات في تصنيف «دبليو تي ايه» الاثنين في حال كسبت النهائي، أما في حال الخسارة تتقدم ثلاثة مراكز لتصبح في المركز الـ11.

قالت أندرييفا «كانت المباراة صعبة في آخر مرة تواجهنا، أتيحت أمامي الكثير من الفرص، وبصفتها لاعبة تتمتع بخبرة كبيرة، لم تقدّم لي أي فرصة وسددت ضرباتها وقضت عليّ في النهاية».

وتابعت «هذه المرة كنت أعلم أنها ستضرب الكرات بقوة وتقوم بضربات إرسال قوية أيضاً، حاولت فقط تقبُل الأمر عندما لم تسر الأمور في مصلحتي، قاتلت على كل نقطة وبقيت مؤمنة، وفي نهاية المطاف سارت الأمور في مصلحتي».

وحسمت الروسية المجموعة الأولى أمام ريباكينا 6-4 مستغلة كسرين للإرسال في الشوطين الخامس والسابع في 46 دقيقة.

وفي المجوعة الثانية، حافظت اللاعبتان على الإرسال في الأشواط التسعة الأولى، لكن المصنفة سابعة تمكنت من تحقيق الكسر في الشوط العاشر، فحسمتها 6-4.

وتابعت ريباكينا تألقها متقدمة 3-1 في بداية المجموعة الثانية، بفضل كسر للإرسال في الشوط الرابع، وبدا أنها تتجه لبلوغ النهائي، غير أن أندرييفا انتفضت وقلبت الطاولة بحسمها الأشواط الخمسة التالية، مستفيدة من كسر الإرسال ثلاث مرات في الأشواط الخامس والسابع والتاسع، في طريقها لحسم المباراة 6-3 في ساعتين و16 دقيقة.

ويُعتبر الفوز الأول لأندرييفا على ريباكينا التي حسمت المواجهة الوحيدة بينهما في ثمن نهائي دورة بكين عام 2023 بمجموعتين لواحدة 2-6 و6-4 و6-1.