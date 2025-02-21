السبت 22 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكثيري يفوز بالنزال الأول في «ون 171»

الكثيري يفوز بالنزال الأول في «ون 171»
21 فبراير 2025 21:48

 
الدوحة (وام)

أخبار ذات صلة
مصر تحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
«رالي أبوظبي الصحراوي» ينطلق بـ «المرحلة التأهيلية» في العين


حقق بطل الجوجيتسو، زايد الكثيري، فوزه الأول في بطولة «ون 171» للفنون القتالية المختلطة، وذلك خلال النزال الذي أقيم في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، ليصبح أول إماراتي يشارك في هذه البطولة العريقة.
وأعرب الكثيري، الذي جاء فوزه على حساب اللاعب الكويتي جراح الهزاع ضمن فئة «وزن» الذبابة، عن سعادته بما حققه من إنجاز في البطولة العالمية، واصفاً إياه بأنه إنجاز عربي وإماراتي.
وتوجه الكثيري بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على دعمه لمسيرته الرياضية.
وأوضح أن الطريق إلى الفوز لم يكن سهلاً، إذ واجه العديد من التحديات، بعد تغيير الخصم في اللحظات الأخيرة، ما تطلب وضع خطة تكتيكية جديدة، وتعديل استراتيجية اللعب، لافتاً إلى أن المشاركة في البطولة كانت حلماً كبيراً له وقد تحقق.

الإمارات
الجوجيتسو
الفنون القتالية المختلطة
زايد الكثيري
قطر
الدوحة
عبدالمنعم الهاشمي
آخر الأخبار
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
الأخبار العالمية
أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
اليوم 20:55
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
الرياضة
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
اليوم 20:51
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
الرياضة
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
اليوم 20:49
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
الرياضة
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
اليوم 20:41
هيثم بن صقر القاسمي يفتتح «أيام الشارقة التراثية» في خورفكان
التعليم والمعرفة
هيثم بن صقر القاسمي يفتتح «أيام الشارقة التراثية» في خورفكان
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©