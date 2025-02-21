الكثيري يفوز بالنزال الأول في «ون 171»



الدوحة (وام)



حقق بطل الجوجيتسو، زايد الكثيري، فوزه الأول في بطولة «ون 171» للفنون القتالية المختلطة، وذلك خلال النزال الذي أقيم في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، ليصبح أول إماراتي يشارك في هذه البطولة العريقة.

وأعرب الكثيري، الذي جاء فوزه على حساب اللاعب الكويتي جراح الهزاع ضمن فئة «وزن» الذبابة، عن سعادته بما حققه من إنجاز في البطولة العالمية، واصفاً إياه بأنه إنجاز عربي وإماراتي.

وتوجه الكثيري بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على دعمه لمسيرته الرياضية.

وأوضح أن الطريق إلى الفوز لم يكن سهلاً، إذ واجه العديد من التحديات، بعد تغيير الخصم في اللحظات الأخيرة، ما تطلب وضع خطة تكتيكية جديدة، وتعديل استراتيجية اللعب، لافتاً إلى أن المشاركة في البطولة كانت حلماً كبيراً له وقد تحقق.