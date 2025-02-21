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الرياضة

«النخبة» في كأس اتحاد المصارعة

«النخبة» في كأس اتحاد المصارعة
22 فبراير 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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400 لاعب في كأس الاتحاد للمصارعة
«المصارعة» يُطلق الاستراتيجية الجديدة لتعزيز انتشار وتطوير اللعبة

أكمل اتحاد المصارعة، الترتيبات لتدشين النسخة الثانية من كأس اتحاد المصارعة، التي تقام اليوم وغداً في «مبادلة أرينا»، بمشاركة ما يقارب من 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، في واحدة من أكبر بطولات الموسم وفق الخطة الاستراتيجية الجديدة لنشر وتطوير اللعبة الأولمبية.
وتنطلق المنافسات صباح اليوم، على أن تقام مراسم حفل الافتتاح في الساعة 4:30 عصراً، وتنطلق النهائيات في الخامسة مساءً، ثم مراسم التتويج، كما تقام منافسات غد، بداية من الساعة 11 صباحاً، والنهائيات في الخامسة مساءً.
وأعلن اللاعبون المشاركون جاهزيتهم وترقبهم لخوض المنافسات، خلال إجراءات الوزن التي انطلقت أمس، بإقامة أوزان فئتي تحت 10 و15 عاماً ، وتتواصل اليوم لفئة تحت 17 عاماً في «مبادلة أرينا»، مع اعتماد 10 أوزان رئيسية، تتدرج من 38 كجم وصولاً إلى 85 كجم.  ووفق القائمة النهائية للمشاركين فإن اللاعبين يتنافسون من 34 جنسية مختلفة، بواقع 150 لاعباً إماراتياً، ولاعبين من جنسيات: مصر، روسيا، سوريا، الأردن، كازاخستان، اليمن، الهند، فلسطين، باكستان، فرنسا، البحرين، البرازيل، المغرب، ألمانيا، داغستان، كندا، أذربيجان، بلغاريا، طاجيكستان، تركمانستان، العراق، إيرلندا الشمالية، لاتفيا، أفغانستان، أستراليا، جزر القمر، المجر، رومانيا، إندونيسيا، بنجلادش، المملكة المتحدة، إيران، تركيا، الكويت، السودان والفليبين.
وقال سلطان الكتبي، المدير التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة: «أكمل الاتحاد الترتيبات لإقامة النسخة الثانية من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، وفق أعلى المعايير وأفضل الأدوات التنظيمية لتقديم الحدث بأبهى وأجمل صورة، وبما يتوافق مع حجم المشاركة الكبيرة من 400 لاعب من 34 جنسية، ويترجم مبادرة عام المجتمع، حيث يعكس تعدد الجنسيات احتضان الإمارات لعدد كبير من الجنسيات التي تعيش وتقيم على أرض التسامح والمحبة بكل أمان، ونحرص في الاتحاد على تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وفتح الأبواب لهم من خلال هذه البطولات التي تستهدف الفئات العمرية الواعدة».
وأضاف: «نوجه الدعوة لأولياء الأمور، والجماهير، للحضور ومتابعة المنافسات، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المرافقة، والسحوبات على الجوائز لتشجيع الجميع على عيش أفضل الأجواء الرياضية، والسعي لجذب المزيد من الممارسين للمصارعة».

المصارعة
اتحاد المصارعة
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