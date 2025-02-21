الوصل والعين.. «الكراسي الموسيقية»

مراد المصري (أبوظبي)

تتصدر مباراة الوصل والعين، انطلاقة «الجولة 17»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، مع إقامة 3 مباريات اليوم، ويلتقي أيضاً دبا الحصن مع عجمان، وكلباء مع خورفكان.

ويعود «الكلاسيكو» بين الوصل والعين على استاد زعبيل، مع تركيز كل منهما على إنهاء الموسم بأفضل طريقة، في ظل «تعثرات البداية» التي جعلتهما يتراجعان في سباق المنافسة على اللقب.

وتشكل المباراة واحدة من مواجهات «الكراسي الموسيقية» للمراكز من الثالث إلى السابع، حيث باتت الفرق الموجودة في هذه المواقع، تتبادل الترتيب فيما بينها على مدار الموسم مع كل جولة، ويحتل «الزعيم» حالياً المركز الثالث برصيد 29 نقطة، و«الإمبراطور» المركز السابع وله 24 نقطة.

ويتطلع الوصل إلى كسب جرعة ثقة في المباراة، قبل استكماله مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يأمل العين في مواصلة السلسلة الإيجابية التي بدأها مؤخراً.

ويسعى «الأصفر» للثأر من الخسارة ذهاباً أمام «البنفسج» 2-4، وهي النتيجة التي وجهت «ضربة قاسية» لحامل اللقب في ذلك الوقت، قبل أن يدخل في «دوامة» النتائج السلبية لاحقاً.

ويلتقي كلباء مع خورفكان على استاد كلباء، في واحدة من لقاءات «الديربي» الحماسية، والتي تزداد الإثارة فيها بالنظر إلى الفارق بين الفريقين 3 نقاط في الوقت الحالي، بوجود «النمور» في المركز الثامن، وله 21 نقطة، و«النسور» الحادي عشر بـ18 نقطة.

من جانبه، يستضيف دبا الحصن منافسه عجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي، مع تطلع «المضيف» إلى حصد النقاط الثلاث، والخروج من منطقة خطر الهبوط ولو مؤقتاً، قبل خوض البطائح مباراته مع الشارقة يوم الأحد، إلا أن دبا الحصن يصطدم بـ «البركان» صاحب الأداء المتطور خلال الموسم، وأمن موقعه في المركز العاشر، وله 19 نقطة.