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الرياضة

أحمد بن حمدان يشيد بنجاحات «فيكتوري»

أحمد بن حمدان خلال زيارته منصة فيكتوري تيم (من المصدر)
22 فبراير 2025 01:09

دبي (وام)

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أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بجهود وإنجازات إدارة «فيكتوري» في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التي وصلت إلى مستوى عالمي من خلال تقديم أفضل الزوارق السريعة المطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة.
واطلع الشيخ أحمد بن حمدان، خلال زيارته منصة النادي في معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 والمقامة حالياً، على أحدث إنتاجات إدارة «فيكتوري»، التي تشمل زورق الصيد «في تي 51» وزورق النزهة السريع «في تي إكس 34». 
واستمع لشرح مفصل قدمه أحمد علي السميطي، مدير إدارة الفرق في النادي، عن المشاركة ومميزات الزورقين، بالإضافة إلى استعراض أهم الفعاليات والمشروعات المدرجة في أجندة النادي.

أحمد بن حمدان
أحمد بن حمدان بن محمد
اتحاد الشراع والتجديف
فيكتوري تيم
الفيكتوري تيم
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