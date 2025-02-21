انطلاقة قوية لـ«قارية» رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مصر

القاهرة (وام)

انطلقت أمس، منافسات البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، وسط أجواء حماسية تعكس النمو المتسارع للعبة، شهد حفل الافتتاح استعراضات مميزة جمعت بين التراثين المصري والإماراتي، ما أضفى لمسة جمالية على الحدث، وأكد مكانة البطولة منصة رياضية وفرصة للتبادل الثقافي المتميز.

وجاء اليوم الأول حافلًا بالإثارة وشهدت منافساته مواجهات قوية بمشاركة نخبة من الأبطال من مختلف الدول. وتألق اللاعبون في فئتي الأساتذة والهواة وقدمت الفرق المشاركة أداءً قوياً، وتصدرت جمهورية مصر الترتيب العام برصيد 89,500 نقطة، تلتها الأردن بـ 14,000 نقطة، ثم تركيا بـ 13,800 نقطة، في مؤشر على المستوى الفني العالي الذي ظهر عليه اللاعبون.

وأظهر لاعبو مصر أداءً استثنائياً في مختلف الفئات، وبرزت مواهب شابة قدمت مستويات مميزة، ما يعكس تطور الجوجيتسو في البلاد.

ومع تواصل البطولة اليوم، تترقب الجماهير مزيداً من المنافسات القوية التي تعزز مكانة الجوجيتسو رياضة تجمع بين المهارة والانضباط، وروح التحدي.