منتخبنا يواجه قطر في كأس الخليج للقدامى اليوم

الكويت (الاتحاد)

تنطلق اليوم «النسخة الأولى» من كأس الخليج لقدامى اللاعبين في كرة القدم، وتستضيفها الكويت حتى 26 فبراير الجاري، على استاد جابر المبارك.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى، الإمارات والكويت وقطر، وعُمان، والثانية العراق، والسعودية، والبحرين، واليمن.

ويتضمن برنامج اليوم الأول لقاء العراق مع اليمن، والسعودي مع البحرين، والكويت مع عُمان، على أن يلتقي منتخبنا مع قطر، ومدة المباراة 40 دقيقة مقسمة على شوطين، وأقام منتخبنا معسكراً مغلقاً استعداداً لانطلاق البطولة بهدف المنافسة على اللقب.