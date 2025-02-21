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الرياضة

كأس محمد بن راشد للقدرة.. تحدي النخبة في سباق الناموس

كأس محمد بن راشد للقدرة.. تحدي النخبة في سباق الناموس
22 فبراير 2025 01:09

محمد حسن، عصام السيد (دبي)

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يُسدل الستار اليوم على فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بإقامة سباق كأس سموه «الحدث الرئيسي» لمسافة 160 كلم برعاية طيران الإمارات، ضمن فعاليات المهرجان بنسخته الثامنة عشرة، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، ويشارك في السباق نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها. ويُعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في «الروزنامة» الدولية لسباقات القدرة، حيث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.
ويأتي سباق الكأس مسك ختام لفعاليات المهرجان، بعد أن شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة منافسات قوية خلال الأيام الماضية في ثلاثة سباقات قوية، حيث جاءت الانطلاقة بسباق السيدات، تبعه سباق الإسطبلات الخاصة، وكأس «جميلتي» المخصّص للأفراس.
وتم تقسيم مسافة السباق إلى 5 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى «الأصفر»، 40 كلم، ومسافة الثانية «الأحمر» 35 كلم، ومسافة الثالثة «الأخضر» 35 كلم، والرابعة وقبل الأخيرة «الأزرق» 30 كلم، أما الأخيرة «الأبيض» تبلغ مسافتها 20 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة بعد كل مرحلة، ما عدا الأخيرة، تبلغ فترة الراحة 50 دقيقة.
وتحمل إسطبلات «أف 3» لقب النسخة الماضية من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعد تألق الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة «جويزلا»، قاطعاً المسافة الكلية بزمن 6:16:01 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.35 كلم/ساعة، وحلّ في المركز الثاني سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم»، بزمن 6:16:11 ساعة، فيما حلّ في المركز الثالث أحمد محمد الشحي على صهوة «الجران جاك» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً 6:16:30 ساعة.

كأس محمد بن راشد للقدرة
دبي
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